Stres Kansere Yol Açar mı? Hangi Tür Stres Zararlıdır?

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile birçok kişi geleceğe ait ciddi kaygılar duyuyor. Son günlerde bize en çok sorulan soru ise: Stresin kansere yol açıp açmayacağı" İşte cevabı!