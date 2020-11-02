"Süper" Bütçe Ekran Kartı: ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER 6GB İnceleme

Evet, son dönemde PlayStation 5 ve Xbox Series X fiyatlarını duyduktan sonra muhtemelen önümüzdeki dönemde özellikle ülkemizde PC tarafına önemli ölçüde rağbet göreceğiz. Zira konsolların yaklaşık 10000 TL'ye yakın fiyatlarını göz önüne aldığımızda ve buna bir de satın alınması gereken oyunların fiyatlarının PC tarafına göre daha yüksek olduğunu eklediğimizde, sade oyun oynamak değil, her şeyi yapabileceğiniz bir PC toplamak daha mantıklı bir seçenek halini alıyor. Peki, sistemi topladınız, ekran kartı tarafını nasıl çözeceksiniz? Bugün inceleyeceğimiz Asus TUF Gaming GTX 1660 Super ile bu işi kotarabilirsiniz. Şimdi bakalım bu ekran kartı bize neler sunuyor.
GTX 1660 SUPER Neler Sunuyor?
NVIDIA'nın GTX 1660 Super ekran kartı, hangi markadan tercih ederseniz edin, şu an bütçe sınıfı, fiyat/performans açısından iyi bir ekran kartı olmakla beraber çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Özellikle 1080p, yani Full HD oyun oynamak size yeterliyse bu ekran kartı işinizi önemli ölçüde görüyor.
GTX 1660 Super, selef modele kıyasla çok fazla fiyat farkı koymadan piyasaya çıkmıştı ve selefine göre daha yüksek hız ve daha iyi bir video belleği sunarken, özellikle fiyat/performans oyun bilgisayarı oluşturan veya sistemini güncelleyenler için cazip bir ekran kartı haline geldi. NVIDIA Turing mimarisine harika bir eklenti olan kart, hem fiyat hem performans olarak 1660 ile 1660Ti arasına yerleşiyor ve ortaya güzel performans koyuyor.
Elimizdeki kart, Asus'un TUF serisinde olmasıyla sağlam bir kart oluyor. Asus'un Auto-Extreme teknolojisi kullanılarak üretilen kartta PCB esnemesinin önlenmesi için arka tarafta güçlü bir arka plaka yer alıyor. Ayrıca kartta IPX5 standartlarında çift bilyeki rulmanlı fanlar yerleştirilmiş durumda. Bunlar da kartın tasarımında dayanıklılığını gösteren detaylar.
GTX 1660 SUPER Ne Kadar Isınıyor?
Çift fan tasarımını gözeten kartta, Asus, fan içeriğinde özel bir yağlama sistemi kullanmış. Bu sayede sessiz çalışan kart, ısı konusuylada gayet başa çıkabiliyor. Minimum değerlerde 33 derecelerde çalışan ekran kart, evet GTX 1050 veya GTX 1060 kadar serin değil.
Kart yük altına girdiğinde ise 67 derecelerde seyrediyor. Bu değer orijinal GTX 1660'a göre daha iyi seviyede olurken, GTX 1660 Ti, 61 derecelerde, RX 570 ise 63 derecelerde seyrediyor. Bu anlamda elimizdeki kartın bu seviyelerde olması gayet normal.
Öte yandan GTX 1660 Super'in direkt rakibi RX 5500 XT ile kıyasladığımızda da tabloda 44 derece ve 77 derece ile kendine yer bulan RX 5500 XT karşısında GTX 1660 Super'in daha iyi durduğunu görebiliyoruz.
GTX 1660 SUPER Özellikleri Neler?
Peki, şimdi kartın biraz teknik tarafına bakalım. ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER, 6GB bellek içeriyor ve 192-bit bellek veriyolunu kullanıyor. 1408 CUDA çekirdeğin yer aldığı kartta, orijinal GTX 1660 ile arada fark yok gibi görünüyor. Standart saat hızınyla 1530 MHz frekansı, arttırılmış saat hızıyla ise 1785 MHz saat frekansı üretebilen kart, hız aşırtma modunda ise 1815 MHz'i bulabiliyor.
GTX 1660 SUPER, selefine kıyasla en önemli farkı ise belleklerinde gizliyor. Bu kartta GDDR6 bellek kullanılıyor ve bu sayede bellek saat hızı 8 Gb/sn'den 14Gb/sn'ye yükseltilmiş durumda. Bu da muazzam fark anlamına geliyor.
Peki, bu ekran kartı ile nasıl bir performans sağlıyorsunuz?
GTX 1660 SUPER Performansı Nasıl?
GTX 1660 SUPER, başta da söylediğimiz gibi Full HD çözünürlüğünde iyi performans gösterebilen bir kart oluyor. Önce sentetik testlere bakacak olursak, burada 3DMark: TimeSpy'dan 6526 puan toplayan GTX 1660 SUPER, böylece orijinal GTX 1660 ve 1660 Ti arasındaki yerini koruyor ve RX 570'e göre daha yüksek performans üretebilirken, RX 5500 XT ile rekabet halinde. Benzer sonuçlar 3DMark: Firestrike Ultra'da da geçerli durumda.
Güç tüketiminde ise 1660 Super, özellikle RX 570'e göre büyük fark üretiyor. Minimum değerde 12.4 watt güç tüketiminde bulunan kart, RX 570'in 31.8'lik tüketimi karşısında önemli kazanım elde ediyor. Ancak buna karşın AMD, RX 5500 XT ile işi büyük ölçüde kotarmış durumda. Sisten boştayken 3 watt tüketen ekran kartı, yük altında da 120 watt tüketerek 1660 Super'le yakın seyrediyor.
Kartın oyun performansına geldiğimizde ise, bu kartın f/p oyunculuğa uygun olduğunu söylemek gayet mümkün ve bu haliyle de sınıfına uygun ölçüde oluyor. Bunu, Ultra grafik ayarlarında zorlayıcı oyunlardan Metro Exodus'tan 1080p'de 41 FPS sonuç üreterek ortaya koyan kart, 2K çözünürlükte denediğimizde de 32 FPS üretmeyi başardı.
İkinci oyun olarak daha az yorucu oyunlardan Total War: Warhammer II'yi seçtik ve kart bu oyunda da ortalama 62 FPS üretmeyi başardı. Ayrıca, 1440p çözünürlükte ise 44 FPS ile yine 1660 Ti'ya yakın performans gösterdi.
Son olarak ise sevdiğimiz oyunlarda Middle Earth: Shadow of War'da Full HD çözünürlükte ve Ultra grafik ayarlarında 79 FPS üreten kart, 2K çözünürlükte de ortalama olarak 54 FPS sonuçlar elde etti.
Bu sonuçların her birinde 1660 Ti'ya çok yakın sonuç üreten kart, RX 570'i ise performans anlamında geride bırakıyor. Aynı zamanda verimlilik konusunda da, gördüğümüz kadarıyla öyle.
Bu sonuçlarda gördüğümüzü şu şekilde özetleyebiliriz: Özellikle Metro Exodus gibi üst seviye grafik gücü gerektiren oyunlarda Ultra ayarlar yerine grafik ayarlarını biraz daha makul seviyeye getirmeniz gerekiyor. Ayrıca 2K çözünürlüğü için pek de uygun değil. Ancak her koşulda 1660 ile 1660 Ti arasındaki boşluğu iyi dolduran ve performans gücü kadar verimliliği ile de mantıklı bir seçim oluyor 1660 Super.
ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER 6GB gerçek zaman oyun performanslarını hemen yukarıdaki videomuzda tüm detaylarıyla görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak, ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER şu an oyun için en iyi fiyat/performans ekran kartlarından biri. Orijinal GTX 1660 zaten en iyi giriş seviyesi ekran kartıyla ve NVIDIA onu temelde daha iyi hale getirmeyi başardı. Üzerine bu kartta Asus'un da yerleştirdiği donanımlarla beraber daha korumalı ve serin çalışan bir ekran kartı olmuş. O nedenle günün sonunda özellikle 1080p PC oyunculuğu için en iyi fiyat/performans ekran kartı seçeneklerinden biri oluyor. Tabii ki bu alanda karşısında RX 5500 XT de yer alıyor. Fiyatıyla da elimizdeki kart ile yakın seyrediyor. O anlamda tercih sizin olacaktır. Bu arada son olarak ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER'in fiyatının da 2500 TL olduğunu belirtelim.
CHIP Online Notu: %85
+ Yüksek performans
+ Fiyat avantajı
+ Çok ısınmıyor
+ Verimli çalışıyor
- RT çekirdeği yok
- Sınırlı bağlantı noktaları
ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER Alternatifleri Neler?
GTX 1660 Super'e alternatif olarak Radeon RX 5500XT veya eğer bütçenizi biraz daha yukarı çekebiliyorsanız Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT'yi değerlendirebilirsiniz.
Kimler ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER Satın Almalı?
İyi bir fiyat/performans ekran kartı satın almak isteyenler ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER'i tercih edebilirler.
ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER Teknik Özellikler
- CUDA Çekirdeği 1408
- Standart Saat Hızı 1530 MHz
- Artırılmış Saat Hızı 1815 MHz
- Bellek 6GB GDDR6
- Bellek Saat Hızı 14 Gbps
- Bellek Arayüzü 192-bit
- Önerilen PSU 450W
- Güç Bağlantısı 1x8 pin
- Bağlantılar HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, DVI
- Boyutlar 20.6 x 12.4 x 4.6 cm
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