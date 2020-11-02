"Süper" Bütçe Ekran Kartı: ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER 6GB İnceleme

PlayStation 5 ve Xbox Series X'in fiyatlarının yaklaşık 10000 TL'yi bulması ve oyun fiyatlarının da artmasıyla oyuncuların gözleri PC tarafında çevrilmişken, en iyi fiyat/performans ekran kartlarından biri olan GTX 1660 Super satın alınır mı? İşte "süper" bütçe ekran kartı ASUS TUF GeForce GTX 1660 SUPER 6GB İncelemesi!

02 Kasım 2020 20:30

Ercan Uğurlu