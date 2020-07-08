Tasarımı ile Oyuncuları Baştan Çıkaran Logitech G815 LIGHTSYNC'ı İnceledik!

Klayveler işimizin büyük bir parçası. Neredeyse tüm iş günümüzü onların başında geçiriyor, sizlere ulaşan yazılarımızı, oyunlarımızı hep onların aracılığıyla deneyim ediyoruz. Tıpkı bizim için olduğu gibi, oyuncular için de iyi klavye bir zorunluluk ve neyse ki her bütçeye uygun çok sayıda kaliteli model piyasada yer almakta. Logitech'in çok beğenilen G810 modelinin yerini alan G815 de daha ilk bakışta kalbinizi kazanacak bir model.
Logitech G815 LIGHTSYNC Tasarımı Nasıl?
Hemen itiraf ederek başlayalım, G815 ve kablosuz versiyonu olan G915 muhtemelen çıplak gözle gördüğüm en güzel klavyeler. Sadece 22mm kalınlığındaki klavye fırçalanmış 5052 Alüminyum alaşım gövdesiyle son derece şık ve kaliteli gözüküyor. Bu modelde kullanılan düşük profilli GL switchler de bu görüntüyü tamamlıyor ve adeta baştan sona lazerle kesilmiş gibi, son derece keskin bir görüntü veriyor klavyeye.
G815 bu ince görüntüsüne karşın ufak bir klavye değil, 475mm boyutunda ve solda beş adet adanmış mod tuşuna, üst kısımda fonksiyon tuşlarına, sağ üst tarafta ise multimedya tuşları ve ses seviyesini ayarlayabileceğiniz silindire yeterli yer kalmış. Bu silindirin de alüminyumdan yapıldığını, sonsuz tur esasına göre çalıştığını ve son derece kaliteli bir his verdiğini belirtelim. Ayrıca mod tuşları görünce benim gibi "eyvah ESC tuşunun yerini bulamayacağım yine" diye korkuyorsanız Logitech bunu düşünerek beş adet adanmış mod tuşunu ESC tuşunun aşağısında bitirmiş.
Logitech G815 LIGHTSYNC Özellikleri Neler?
Logitech bu modelde üç ayrı switch seçeneği sunuyor. Bizim test ürünümüzde son derece sessiz ve hem yazı yazarken hem de oyun oynarken verimli GL Linear anahtarları vardı. Dilerseniz Tactile veya Clicky versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Bu anahtarların kanımca biraz daha geliştirilmesi gerekiyor zira yerine sağlam şekilde oturmuş olmasına rağmen sadece iki noktadan desteklendiğinden biraz fazla hareketliler. Bu da yazı yazarken parmağınız kayıyormuş gibi hissetmenize yol açıyor.
G815'te her biri 16.8 milyon renk destekli RGB anahtarlar kullanılmış. Bu anahtarlar giderek daha stabil hale gelen G HUB üzerinden ayrı ayrı ışıklandırılabiliyor ve bu konuda seçenekler ciddi anlamda sınırsız. G HUB'da tanımladığınız üç ayrı profili klavyeye kaydetmeniz mümkün. Kaldı ki G HUB kullanmadan da ışıklandırma seviyesini klavye üzerinden değiştirebiliyor veya ışıklandırma tuşu + 1..7 tuşları arasından dilediğiniz efekti tercih edebiliyorsunuz. Gaming moduna geçebileceğiniz tuş da hemen klavyenin üzerinde yer alıyor. Benim anlamadığım nokta neden Logitech'in klavyedeki ikincil karakterleri aydınlatmadığı oldu. Herhangi bir aydınlatma olmadığından (, +, = gibi tuşları gece görmek hayli güçleşiyor ve el alışkanlığınıza kalıyor.
Logitech G815 LIGHTSYNC Performansı Nasıl?
Logitech klavyenin bütün inceliğine rağmen arka kısma bir USB 2.0 slotu yerleştirmeyi başarmış ki USB 3.0 olmasa bile güzel haber. Elbette iki ayrı USB portunuzu işgal ediyor G815.
Bir konu daha var. Test ürünümüz ortadan çok hafifçe bombeli bir şekilde bizlere ulaştı, alt orta kısımdaki lastik destekler, yüksek ayaklıklar kullanıldığında yere güçlükle temas ediyordu. Bu da aklımıza bize ulaşırken kargoda kasılıp kasılmadığı veya klasik ön üretim "teething" sorunlarından birini yaşayıp yaşamadığı sorusunu getirdi. Bu eğim kullanım konusunda hiçbir fark yaratmadı, klavye yere çok sağlam oturuyor ve açıkçası bir sorun hissetmiyorsunuz ancak yine de olası üretim veya kargo sorunlarını elemek adına, Logitech'in kullanıcı portalına ulaşmak istedik. Gözüken o ki Logitech bu durumu aynen şu cümlelerle açıklıyor; "Tasarım ekibi G815 ve G915 üzerinde çalışmaya başladıklarında hassaslığı sağlayacak tüm elementler üzerinde özenle durdu ve dikkatlice projelendirdi. Gördüğünüz eğim sallantıyı engellemek ve oyun oynarken ya da yazı yazarken daha iyi stabilite sağlamak adına bir tasarım tercihidir."
Elimizde aynı seriden başka bir ürün olmadığından karşılaştırma yapma şansımız olmadığını da belirtelim. Sorunu tekrarlayamadığımızdan ve firmadan yukarıdaki şekilde bir dönüş geldiğinden bu durumu eksilere yazmıyoruz.
Sonuç
Bilgilendirme adına bu notu da paylaştıktan sonra ürünün özelliklerine göre çok rekabetçi bir fiyatla ülkemiz pazarına girdiğini de söylememiz gerekiyor. Yurt dışında 200$'lık etikete sahip bir ürünün 1200 TL'ye bulunabilmesi küçük çaplı bir mucize. Böylece Corsair'in 1100 TL civarına bulunabilen K70 Mk2 Low Profile serisiyle direkt olarak rekabet edebiliyor G815. SteelSeries Apex Pro'nun fiyatını (1750 TL) çok pahalı bulanlar için her iki ürün de tercih sebebi olacaktır.
CHIP Online Notu: %87
+ Muhteşem bir tasarımı var
+ Son derece ince ve şık
+ Mod ve multimedya tuşları
+ Farklı switch seçenekleri
+ USB 2.0 portu
+ Türkiye fiyatı oldukça rekabetçi
- İkincil karakterler aydınlatılmamış
- GL serisi anahtarlar yazarken biraz gevşek hissettiriyor
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