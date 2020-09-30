Turkcell'den ASELSAN'a Özel Güvenli İletişim Platformu

Türkiye'nin iki dev şirketi ASELSAN ile Turkcell yerli ve milli çözüm için bir araya geldi. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN'a özel tasarlanan a-ileti platformu sayesinde 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı tüm haberleşmesini güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.