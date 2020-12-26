Uzaydaki 'Bermuda Şeytan Üçgeni' Hakkında Neler Biliyoruz?

İşte uzaydaki 'Bermuda Şeytan Üçgeni' hakkında bilinenler...

Uzaydaki 'Bermuda Şeytan Üçgeni' Hakkında Neler Biliniyor?

Kuzey Atlantik Okyanusun batısında uçakların, gemilerin gizemli şekilde kaybolduğu bölge uzun yıllardır Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılıyor. Bölge için komplo teorileri günümüzde de devam ediyor.

Uzayda da benzer bir 'Bermuda Şeytan Üçgeni' var. Böyle adlandırılmasının nedeni ise bölgeye giren uzay araçlarının büyük bir karışıklık yaşaması. Yaşadıkları karışıklık hem ekipmanları hem astronotları tehdit ediyor. Bu olay Güney Atlantiğin üzerinde Şili'den Zimbabwe'ye kadar olan bölgede yaşanıyor. Bu bölge radyasyon kuşağının dünyaya en fazla yaklaştığı nokta. Dünyanın tepesindeki özel bir bölge, dünyayı yüksek derecede radyasyondan daha az koruyor.

Peki, 'Uzaydaki Bermuda Şeytan Üçgeni' Hakkında Neler Biliniyor?

Popular Science Türkiye Youtube kanalı Uzaydaki Bermuda Şeytan Üçgeni'ne yakın bakıyor:

İşte o video:

Uzaydaki Bermuda Şeytan Üçgeni | Popular Science TürkiyeUzaydaki Bermuda Şeytan Üçgeni | Popular Science Türkiye
Dünya’nın tepesindeki özel bir bölge, bizi yüksek derecede radyasyondan daha az koruyor. Neresi dediğinizi duyar gibiyim. O zaman karşınızda uzaydaki bermuda şeytan üçgeni! Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #UzaydakiBermudaŞeytanÜçgeni #Paradoks

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