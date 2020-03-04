Wayback Machine'in Artık Chrome ve Firefox Eklentisi Var

İnternetin fotoğrafını çekip saklayan Archive.org, Google Chrome ve Mozilla Firefox web tarayıcıları için geliştirdiği eklentileri duyurdu.
Kuruluşun popüler internet arşivi hizmeti (Wayback Machine olarak da biliniyor), 400 milyonun üzerinde web sitesini tarayarak bunları herkesin ulaşabileceği hale getiriyor. Şimdiye kadar web sitelerinin eski halini görmek için Archive.org adresini ziyaret etmeniz gerekiyordu. Ancak eklentiyi yükledikten sonra Chrome ve Firefox, eski bir URL'ye gittiğinizde sitenin eski sürümünü göstermeyi öneriyor.
Wayback Machine eklentisi sayesinde bir web sitesinin ilk sürümünü, en son kaydedilen sürümünü veya arşivlenen durumlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Eklenti ile şu an bulunduğunuz web sitesini kaydedip göndermeniz ve hizmete katkıda bulunmanız da mümkün.
Gizliliğe yönelik web tarayıcısı Brave Browser, geçen hafta Wayback Machine ile bir bütünleşme sunmaya başlamıştı. Brave Browser'ın son sürümü, bu desteği Chrome ve Firefox'un aksine eklentiye ihtiyaç duymadan sunuyor.
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