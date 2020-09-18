18 Eylül 2020: Türkiye'deki yeni COVID-19 Verileri Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen vakaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 18 Eylül 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 111.113 yeni test sonucunda 1.771 yeni COVID-19 tanısı konuldu. Yine son 24 saate, hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 299.810'a, toplam can kaybı sayısı ise 7.377'ye yükseldi.