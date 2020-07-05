5 Temmuz 2020 Türkiye'de Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, 5 Temmuz 2020 itibarı ile güncellendi. Yapılan 46.414 yeni test sonucunda, 1.148 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 19 kişi daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 205.758'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.225'e ulaşmış oldu.