9 Temmuz 2020 Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum

Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayıları, 9 Temmuz 2020 itibarı ile, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 50.103 yeni test sonucunda 1.024 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 18 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayımız 209.962'ye yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 5.300'e ulaştı.