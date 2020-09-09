Altın kaplama PlayStation 5, 10 Eylül'de ön siparişte! İşte fiyatı

Sony, yeni nesil oyun konsolu altın kaplamalı PlayStation 5'i 10 Eylül'de ön siparişe açıyor. Sony, etkinlik sırasında fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5'in altın kaplama sürümünün ön sipariş fiyatı belli oldu...