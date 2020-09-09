Altın kaplama PlayStation 5, 10 Eylül'de ön siparişte! İşte fiyatı

Sony, 11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Ancak fiyatlar hakkında bilgi vermemişti. Yarın ön satışa çıkmaya hazırlanan altın kaplama PlayStation 5'in ön sipariş fiyatı belli oldu.
250 ADETLE SINIRLI
Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplamalı PlayStation 5'i yarından itibaren ön siparişe açacak. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre ürünler 250 adetle sınırlandırılacak.
PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?
10 Eylül'den itibaren PlayStation 5 ön siparişi almaya başlayacak olan şirket, altın kaplama PlayStation 5'in fiyatlarını açıkladı. Buna göre fiyatlar şu şekilde:
- 24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin
- 18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin
- Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin
- 24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin
- 18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin
- Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin
- PlayStation 5 kontrolcüsü: 649 sterlin
- PlayStation 5 kulaklık: 399 sterlin
Fiyatın içerisinde 1 adet PlayStation 5 konsolu, 2 adet DualSense kontrolcüsü ve 1 adet 3D Pulse kulaklık bulunacak. Dünyanın her yerine gönderilecek olan bu ürünler, ahşap bir kutu içerisinde gelecek ve taşıma sırasında sigorta kapsamında olacak.
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