Avrupa'da İlk Kez Görüldü: Bir Fareden Bir İnsana Hanta Virüsü Bulaştı!

Kemirgenlerden insanlara bulaşan ilk Hanta virüsü Avrupa'da: Almanya'da bir fareden bir insana Hanta virüsü bulaştı!

  • Levent Öztürk
Almanya'da ilk defa Hanta virüsü görüldü!

Bilim insanları, aynı zamanda "Seul virüsü" olarak da bilinen hanta virüsünün, Almanya'da evcil faresinden genç bir kadına bulaşmasının ardından, bir hayvandan insana geçtiği ilk vakayı kaydettiler.

Neyse ki hemen panik yapmaya başlamanın gereği yok. Devam etmekte olan Koronavirüs salgını sebebiyle bilinmeyen virüslerin hayvanlardan insanlara sıçramaları muhtemelen endişe yaratacaktır ancak bu vakanın küresel sağlık için büyük bir risk doğurmasının beklenmediğini belirtmekte fayda var.

Hanta virüsleri, kemirgen kaynaklı bir virüs ailesi ve daha önce Asya'da ve Amerika'da ufak hastalık salgınlarına sebep olmuşlardı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ABD'de 1993 ve 2017 yılları arasında 728 hanta virüsü hastalığı vakası yaşandı. Ancak bu yeni vaka, hastalığın Almanya'da ve Avrupa'da görüldüğü ilk sefer oluyor. Bu yüzden de evcil hayvan satışı için yetiştirilen enfekte olan farenin başka bir ülkeden getirildiği düşünülüyor.

Araştırmada belirtildiğine göre virüsün evcil hayvanda görülmüş olması, ülke dışına ihraç edilebildiğini gösteriyor ve artık enfeksiyon riski söz konusu olduğunda, hem evcil hem de vahşi farelerin göz önünde bulundurulması gerekecek.

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