Bir İnsan Kendisinin İkizi Olabilir mi? Kulağa Garip Gelse de Cevap "Evet"

Bir kişi, kendisinin ikizi olabilir mi? Görünene göre nadir de olsa, bu durum mümkün olabiliyor. Peki ama bu şaşırtıcı olay nasıl oluyor?