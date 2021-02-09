Bir İnsan Kendisinin İkizi Olabilir mi? Kulağa Garip Gelse de Cevap "Evet"

Nadir bir doğum lekesine sahip olan bir kadın, yıllar sonra çok garip bir gerçeği öğrendi: Kendi kendisinin ikizi olduğu ortaya çıktı!
Kaliforniya'dan şarkıcı Taylor Muhl, vücudunun ortasında nadir bir doğum lekesine sahip. Vücudunun yarısı, hafif daha kırmızı bir renkte gözüküyor. Ayrıca bir şeylerin sıra dışı olduğunu gösteren birkaç farklı özelliğe de sahip.
Şarkıcının kendi blogu üzerinde yazdığına göre vücudunun sol tarafındaki her şey, sağ tarafına göre daha büyük, ağzının sol kısmında çift diş bulunuyor ve yiyecekleri, ilaçları, ek besinleri, mücevherleri ve böcek ısırıklarını içeren pek çok şeye karşı hassasiyeti ve alerjisi bulunuyor.
Şarkıcı, nadir tıbbi durumlar ile aşina olan bir doktor ile görüştükten sonra iki farklı DNA setine sahip olduğunu öğrendi. Ayrıca iki farklı bağışıklık sistemi ve iki kan akışı olduğu ortaya çıktı.
Taylor, tıpta tetragametik kimerizm olarak bilinen duruma sahip. Bu durum, iki farklı yumurta iki farklı sperm tarafından döllendiğinde ve daha sonra rahim içerisinde erken dönemde embriyolardan biri diğerini kendi bünyesine aldığında gerçekleşiyor. Bu tür kimerizm durumlarında Taylor'da olduğu gibi iki farklı kan grubu bulunabiliyor veya farklı göz renkleri ortaya çıkabiliyor.
Kimerizm oldukça nadir bir durum ve insanlarda sadece 100 civarı vaka belgelenmiş durumda. Bu duruma sahip olan kişiler, renk farklılıkları dışında hayatlarında hiçbir sorun olmadan yaşayabiliyorlar. Bazı kişiler bu durumu kan testleri sonrasında fark edebiliyor. 2006 yılındaki bir vakada bir anne, yapılan bir kan testinin DNA'sının kendi çocukları ile uyumsuz olmasının ardından çocuklarının kendisinin olduğunu kanıtlamak zorunda kalmıştı ve bu durumun sebebinin, ikizinin DNA'sının varlığı olduğu ortaya çıkmıştı.
Live Science'ın belirttiği üzere kimerik hastalarda genellikle hücrelerin çok büyük bir kısmı tek bir DNA setinden oluşuyor. Bazı durumlarda bir kişi, eğer ikiz embriyolar farklı kromozomlar içeriyorsa (yani biri erkek biri kadınsa) belirsiz cinsiyete sahip olabiliyorlar.
Muhl'un durumunda her iki embriyo da kadındı ve bu sorun ortaya çıkmadı ancak DNA karışımı yüzünden başka sağlık sorunları ortaya çıktı. Şarkıcının söylediğine göre kendi vücudu, ikizinin DNA'sına tepki göstererek yabancı varlık olarak görüyor ve bu da kendi bağışıklık sisteminin normal bir kişiye göre daha zayıf olmasına sebep oluyor.
Taylor, kendisinin ikizi olduğunu 2009 yılında öğrenmiş olsa da, bağışıklık sistemi bozuklukları ile bağlantısı hakkında farkındalık yaratmak için durumu yeni açıkladığını söylüyor.
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