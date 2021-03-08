Bu fabrika Türkiye'de bir ilk oldu: Test üretimi başladı

Çinli dev akıllı telefon markası OPPO Türkiye'de fabrika açtı. İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikada test üretimi başladı.

Oppo Türkiye'de fabrika açtı! Test üretimi başladı

Oppo Türkiye fabrikasında test üretimi başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla'daki fabrika ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre tesis "global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye'de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası OPPO tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü.

Çalışmalar Kasım Ayında Başladı

oppo türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen OPPO'nun üretim tesisinde kurulum çalışmaları kasım ayında başlandı ve 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Önemli sayıda yeni istihdamın deneme üretimi aşamasında oluşturulduğu açıklandı.

Bakan Mustafa Varank, fabrikanın  test üretimlerini ve kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Varank'a, Fabrika Üst Yöneticisi Lianbing Zhu,  OPPO Türkiye Üst Yöneticisi Weijian Zhou ve OPPO Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti.

OPPO Türkiye Ürünlerinde "Made In Turkey" Yazacak

Tuzla'daki fabrikada test üretiminden çıkan olan cep telefonlarını Bakan Varank imzaladı. Varank, çok yakında "Made in Turkey" ibareli Oppo cep telefonlarının raflarda yerini alacağını açıkladı.

Tüm Sistemlerin Türkiye'de Üretildiği İlk Fabrika

Test üretimine başlayan fabrikanın resmi açılış töreni için gün saydığını belirten Varank, "OPPO'nun Tuzla'daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye'de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor." diye konuştu.

"Türkiye Dayanıklı Tüketim Mallarında Avrupa'nın Üretim Üssü"

Pandemi sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelerden ayrıştığını vurgulayan Varank, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye; otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi dayanıklı tüketim mallarında Avrupa'nın üretim üssü konumunda. Gerek üretim kalitesi gerekse taahhütlerini zamanında gerçekleştirme noktasında Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcılar bu güvenlerinde hep kazançlı çıktılar. Bunun en somut örneğini pandemi sürecinde gördük. Birçok uluslararası şirket, diğer ülkelerdeki üretimlerini kısarken Türkiye'de artırdı.

Dünyanın dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye yapmaya başladıkları yatırımları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde söz sahibi global firmaların benzer yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Biz gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır. Akıllı telefonlar alanında yapılan bu yatırımlar ülkemizde önemli yetkinliklerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Teknoloji tedarikçisi yeni yerli firmalarımız bu sayede ekosisteme dahil olacak."

"OPPO Türkiye'deki Fabrikasında Deneme Üretimine Başladı"

Bakan Varank, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan da "Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye'deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoş geldin! @OPPOmobileTR" paylaşımında bulundu.

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