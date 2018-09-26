İlk Android'li Telefon: HTC Dream

Android tarihinin en önemli cihazlarından ilk Android'li telefon HTC Dream hakkında bilmeniz gereken her şey!

İlk Android'li Telefon: HTC Dream

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