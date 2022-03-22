iPhone 14'ün Muhtemel 4 Modelinin Ekran Boyutları Sızdırıldı

Beklenen iPhone 14 serisine dahil olacak muhtemel 4 iPhone modelinin ekran boyutları internete sızdı. Ama bu sızıntı, yeni bir iPhonemini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

  • Levent Öztürk
iPhone 14 modellerinin ekran boyutları sızdı

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