iPhone 14'ün Muhtemel 4 Modelinin Ekran Boyutları Sızdırıldı

Görmeyi beklediğimiz dört iPhone 14 modeli hakkında yeni iddialar ortaya atan güvenilir sızıntı kaynağı @shadow_leak, cihazların ekran boyutları, çip setleri, ekran malzemeleri ve RAM'leri hakkında önemli sızıntılardan bahsediyor.
Sızıntıya göre, iPhone 14 ve 14 Pro, 6.06 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacakken, 14 Max ve 14 Pro Max 6.68 inç ekranla gelecek. Pro modellerinin yeni A16 Bionic çip seti ve LPTO ekranlarını (değişken yenileme hızı için) kullandığı söylenirken, Pro olmayan modellerin mevcut A15 Bionic çip ve 60Hz ekranlara sahip olduğu iddia ediliyor.
Görünüşe göre tüm telefonlar 6 GB RAM ve esnek OLED ekranlarla sunulacak. Ancak bu, sadece ekran malzemesinin adı ve bunların katlanır telefonlar olduğu anlamına gelmiyor.
Görünüşe göre bir iPhone 14 mini bulunmuyor ama Apple sızıntılarını takip edenler, diğer sızıntı kaynaklarından da aynı bilginin gelmiş olmasından dolayı buna şaşırmayacaktır. Ünlü analist Ming Chi-Kuo da geçtiğimiz günlerde benzer iddialarda bulunmuştu. Yani küçük telefonları seviyorsanız, ailenin en küçük üyesinin artık çok daha büyük bir boyutta sunulacağı için hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.
Eğer 6 inçten daha küçük bir telefon arıyorsanız, Apple'ın iPhone SE (2022) olarak adlandırdığı en yeni 'uygun fiyatlı' iPhone'u, temelde bir iPhone 14 mini'den bekleyeceğiniz özellikleri sunacaktır: A15 Bionic çip seti, 5G bağlantısı ve kardeşlerinden daha düşük fiyatı ile küçük bir telefon...
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