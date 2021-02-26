Kabile lideri Jeep'i uyardı: Cherokee ismini marka olarak kullanmayın!

Cherokee kabilesi lideri Chuck Hoskin, Jeep'in Cherokee isimli modeli ile ilgili "İsmimizi bir arabanın üzerine yapıştırmak bizi onurlandırmaz" dedi. Jeep'e isim değiştirme çağrısında bulundu.