Kabile lideri Jeep'i uyardı: Cherokee ismini marka olarak kullanmayın!

Oklahoma merkezli Cherokee kabilesinin lideri Chuck Hoskin, Jeep'in Cherokee modelinin ismi ile ilgili konuştu. Jeep'in Cherokee modelinin kabilelerinin ismi olduğunu söyleyen Hoskin, "İsmimizi bir arabanın üzerine yapıştırmak bizi onurlandırmaz" dedi.
Kabile lideri, Jeep'in Cherokee ve Grand Cherokee SUV modellerinde Cherokee kabilesinin adını kullanmayı bırakma vaktinin geldiğini söyledi.
"Yerli Amerikan İsimlerini Kullanmamalılar"
Şef Chuck Hoskin Jr, ilk olarak Car & Driver dergisi tarafından yayınlanan bir açıklamasında, şirketlerin ve spor takımlarının yerli Amerikan isimlerini, resimlerini ve maskotlarını takma ad olarak veya ürünlerinde kullanmamaları gerektiğine inandığını söyledi.
Hoskin, "Bunun iyi niyetli bir hareket olduğuna eminim, ancak ismimizin bir arabanın yanına yapıştırılması bizi onurlandırmıyor" dedi.
1970'lerden Beri İlk Kez İsim Değişikliği İstediler
Car & Driver'a göre bu talep, Cherokee Kabilesinin isim değişikliğiyle alakalı ilk talebi. Ancak, Jeep "Cherokee" ismini ilk kez 1970'lerde araçlarında kullanmaya başlamıştı.
Jeep: Onurlandırmak İçin Bu İsmi Seçtik
Jeep'in ana şirketi olan Amsterdam merkezli Stellantis'in sözcüsü Kristin Starnes yaptığı açıklamada, aracın adının dikkatle seçildiğini ve "Yerli Amerikan halkını asalet, cesaret ve gururlarından dolayı onurlandırmak ve kutlamak için yıllar içinde geliştirildiğini" söyledi.
Şirketin, araçları yeniden adlandırmayı düşünüp düşünmediğiyle alakalı ise bir bilgi vermedi.
Hoskin: Onurlandırmanın En İyi Yolu Tarihini Öğrenmek
Hoskin, Oklahoma'da yaşayan Tahlequah kabilesini onurlandırmanın en iyi yolunun, tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmek olduğunu söylüyor;
"Bizi onurlandırmanın en iyi yolu, egemen hükümetimiz, bu ülkedeki rolümüz, tarihimiz, kültürümüz ve dilimiz hakkında bilgi edinmek ve kültürel uygunluk konusunda federal olarak tanınan kabilelerle anlamlı bir diyalog kurmaktır."
Kızılderili İsimleri Sporda Kullanılıyor
Tartışma, özellikle sporda Kızılderili isimlerinin ve resimlerinin kullanımı konusunda eleştirilerin ardından başladı.
Yıllarca süren direnişin ardından, kurumsal sponsorların baskısı altındaki NFL, Washington DC Franchise'ın, geçen yıl "Redskins" takma adını ve Indians baş logosunu bıraktığını ve kalıcı bir yedek seçilene kadar Washington Futbol Takımı adıyla gideceğini duyurmuştu.
Major League Baseball'dan Cleveland Indians da geçen yıl adını değiştireceğini duyurmuştu.
Hoskin de, Car & Driver'a yaptığı açıklamada bu değişiklikleri örnek olarak gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "Sanırım ülkemizde hem şirketlerin hem de takım sporlarının, ürünlerinden, takım formalarından ve genel olarak sporlardan Kızılderili isimlerini, resimlerini ve maskotlarını kullanmayı bırakma zamanının geldiğini düşünüyorum."
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