Miley Cyrus'tan şaşırtan UFO açıklaması: Bir UFO tarafından takip edildim

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi ve söyledikleri ile şaşırttı. Cyrus, röportaj sırasında 'bir UFO tarafından' takip edildiğini iddia etti...

Dünyaca ünlü şarkıcıdan ilginç UFO açıklaması: "Uzaylılar bizi takip etti"

Yaklaşık 10 aydır küresel bir salgınla yaşıyoruz ve gerçeklik hissimiz bozulmadan atlattık. Peki bir de Miley Cyrus'un UFO deneyimini duymaya ne dersiniz?

Moda tasarımcısı Rick Owens'a röportaj veren Miley Cyrus "Arkadaşımla San Bernardino'da araba kullanıyordum ve bir tür UFO tarafından kovalandım," dedi.

O GÜN UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

"Ne gördüğümden oldukça eminim" diyen şarkıcı, aynı gün, karavanda yaşayan bir adamdan ot alıp içtiklerini de söyledi.

TEHDİT ALTINDA HİSSETMEDİM

Marieclaire.com'un haberine göre gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini dile getiren Cyrus, şöyle devam etti:

"Uçtuğunu ben de arkadaşım da gördük. Yolda başka birkaç araba daha vardı ve onlar da bakmak için durdular, bu yüzden gördüğüm şey gerçekti. Esasında kendimi hiç tehdit altında hissetmedim, fakat uçan nesnenin önünde oturan bir varlık gördüm."

GÖZ TEMASI KURDUK

Cyrus "Bana baktı ve göz teması kurduk ve bence beni gerçekten sarsan buydu, başımı tam olarak dolduramadığım bir şeyin gözlerine baktım. "Beş gün kadar sarsıldım. Beni mahvetti," dedi "Gökyüzüne aynı şekilde bakamazdım. Geri geleceklerini düşündüm." ifadelerini ekledi.

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Miley Cyrus'tan şaşırtan UFO açıklaması: Bir UFO tarafından takip edildim
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