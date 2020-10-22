Miley Cyrus'tan şaşırtan UFO açıklaması: Bir UFO tarafından takip edildim

Yaklaşık 10 aydır küresel bir salgınla yaşıyoruz ve gerçeklik hissimiz bozulmadan atlattık. Peki bir de Miley Cyrus'un UFO deneyimini duymaya ne dersiniz?
Moda tasarımcısı Rick Owens'a röportaj veren Miley Cyrus "Arkadaşımla San Bernardino'da araba kullanıyordum ve bir tür UFO tarafından kovalandım," dedi.
O GÜN UYUŞTURUCU KULLANMIŞ
"Ne gördüğümden oldukça eminim" diyen şarkıcı, aynı gün, karavanda yaşayan bir adamdan ot alıp içtiklerini de söyledi.
TEHDİT ALTINDA HİSSETMEDİM
Marieclaire.com'un haberine göre gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini dile getiren Cyrus, şöyle devam etti:
"Uçtuğunu ben de arkadaşım da gördük. Yolda başka birkaç araba daha vardı ve onlar da bakmak için durdular, bu yüzden gördüğüm şey gerçekti. Esasında kendimi hiç tehdit altında hissetmedim, fakat uçan nesnenin önünde oturan bir varlık gördüm."
GÖZ TEMASI KURDUK
Cyrus "Bana baktı ve göz teması kurduk ve bence beni gerçekten sarsan buydu, başımı tam olarak dolduramadığım bir şeyin gözlerine baktım. "Beş gün kadar sarsıldım. Beni mahvetti," dedi "Gökyüzüne aynı şekilde bakamazdım. Geri geleceklerini düşündüm." ifadelerini ekledi.
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