Miley Cyrus'tan şaşırtan UFO açıklaması: Bir UFO tarafından takip edildim

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi ve söyledikleri ile şaşırttı. Cyrus, röportaj sırasında 'bir UFO tarafından' takip edildiğini iddia etti...