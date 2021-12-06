Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı: Austral

Renault, yeni SUV modelinin isminin "Austral" olacağını duyurdu.Latince "australis" kelimesinden türetilen Austral, Fransızca da dahil olmak üzere birçok Avrupa dilinde karşılık bulan bir kelime olarak öne çıkıyor.
Renault Pazarlama Departmanı bünyesindeki Model İsimlendirme Stratejisi Müdürü Sylvia Dos Santos'a göre, "Austral, güney yarımkürenin canlılığını ve sıcaklığını çağrıştırıyor ve keşfetmeye davet ediyor. Bu da onu bir SUV için ideal bir isim haline getiriyor. Kelime, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından kolayca telaffuz edilebilen bir kelime ve otomobile gerçekten küresel bir his veren bir ses uyumuna sahip."
Renault Austral Özellikleri
Austral, Renault markası tarafından geliştirilen yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor. 4.51 metreye kadar uzunluğa sahip Austral 5 kişilik.
Bu yeni model ile Arkana ve yeni Mégane E-TECH Electric modellerinin ardından Renault'nun C-segmentindeki konumunu tekrar güçlendirme hedefini taşıyor. Güncel ürün gamındaki Kadjar'ın yerini alması hedeflenen Austral, 2022 baharında tanıtılacak.
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