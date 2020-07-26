Samsung Galaxy S20 FE Nasıl Bir Telefon Olacak? İşte İlk Detaylar

Samsung'un, 5 Ağustos'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Note20 serisini tanıtacağını biliyoruz. Şu ana kadar pek çok özelliği ile sızan Galaxy Note 20 serisinde 3 modelin yer alması bekleniyor. Galaxy Note20, Galaxy Note20 Plus ve Galaxy Note20 Ultra şeklinde gelmesi beklenen yeni telefonların yanında ise daha pek çok cihaz tanıtılacak. Böylece Samsung, 5 Ağustos'ta gerçek bir teknoloji şovu yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu arada 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğini canlı olarak sizlerle paylaşacağımızın da bilgisini bu vesile ile verelim.
Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı cihazlardan bir diğeri ise Galaxy S20 FE akıllı telefonu. Galaxy S20 modelinin ayrıca bir "lite" versiyonu üzerinde çalıştığı bilinen Samsung'un, bu telefonu ise Galaxy Unpacked etkinliğinde değil, daha sonra tanıtacağı düşünülüyor.
Galaxy S20 FE Özellikleri Neler?
Yeni sızıntılarla kendini gösteren Galaxy S20 FE, amiral gemisi seriden miras alacağı etkileyici özelliklere sahip olacak. Snapdragon 865 işlemci ve 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranın yanı sıra 3'lü kamera dizilimine sahip olması beklenen Galaxy S20 FE, 4500 mAh kapasitesinde batarya içerecek.
Galaxy S20 FE'nin kamera özellikleri de kısmen sızmış. 3'lü kamera kurulumunda ana kamera ve geniş açılı kamera 12 MP şeklinde olacakken, telefoto lens ise 8 MP olarak karşımıza çıkacak.
Galaxy S20 FE Fiyat Ne Kadar?
Bunların yanında Galaxy S20 FE'nin 4 farklı renk içereceği de biliniyor. Kırmızı, beyaz, yeşil ve turuncu renklerle satılacak olan Galaxy S20 FE'nin renk seçenekleri ise bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Galaxy S20 FE'nin ekim ayında satışa çıkması bekleniyor. Şimdilik düşünülen Galaxy S20 FE fiyatı ise 1000 Dolar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın