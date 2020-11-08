Sıradaki Üst Seviye Galaxy M Serisi Telefon Galaxy M62 Olacak

Samsung'un bir sonraki üst seviye Galaxy M serisi akıllı telefonu Galaxy M62 olacak. İşte Galaxy M62 hakkında bildiklerimiz...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy M62 Geliyor! İşte Özellikleri!

Samsung, akıllı telefon pazarında 4 bir koldan yeni modelleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket son olarak orta segment özelinde Galaxy M51 akıllı telefonunu satışa sunmuştu. Bu serideki akıllı telefonlarını geliştirmeyi sürdüren şirket, şimdi de Galaxy M62 ile yola devam etme düşüncesinde.

Gelen bilgilere göre aslında Galaxy M62 adı kesin değil, ancak bu isim için sağlam kaynaklar mevcut. Yine de telefonun SM-M62F model numarasını taşıdığını söyleyelim. Model numarasından da yola çıkarsak, aslında Galaxy M62 adı çok da uzak değil gibi görünüyor.

Galaxy M62 hakkında çok fazla bilgi bulunmamasına rağmen telefonda 256 GB'lık depolama alanının bulunacağı biliniyor. Öte yandan telefonun daha ucuz seçeneği olarak 128 GB'lık modeli de olabilir.

Galaxy M serisi özellikle geniş batarya kapasitesi ile ünlü. Bunlardan Galaxy M51, 7000 mAh kapasitesi ile Galaxy M31 ise 6000 mAh kapasitesi ile özellikle uzun pil performansı bekleyen tüketicilerden tam not almıştı. Buna ilişkin olarak Galaxy M62'nin de yüksek batarya kapasitesi ile geleceğini düşünüyoruz. Ancak tabii daha net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.

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