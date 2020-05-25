Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Vaka Sayısı, Yine 1.000'in Altına Düştü

Türkiye'de görülen Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı vakaların sayısı, bir kez daha 1.000'in altına indi. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 21.492 yeni testin 987'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece, Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 157.814'e, toplam can kaybı sayısı ise 4.369'a ulaşmış oldu.