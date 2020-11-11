Yenilenen Casper.com.tr ile Tüketici Dostu Alışveriş Deneyimi

Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ivme kazandıran markalardan biri olan Casper'in web sitesi yeni ara yüzü, yazılımı, içerik ve yepyeni tasarımıyla kullanıcı dostu bir alışveriş sitesi olarak yenilendi.