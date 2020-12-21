21 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka Sayısı 20.000'in Altına İndi

Türkiye'deki günlük COVID-19 vakalarının sayısı, 21 Aralık 2020 tarihi itibarı ile 20.000'in altına indi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 196.110 yeni testin sonucunda 19.103 yeni vaka ve 3.412 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 254 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.043.704'e, toplam can kaybı sayısı ise 18.351'e ulaştı.