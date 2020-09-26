26 Eylül 2020: Türkiye'deki Günlük Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen güncel COVID-19 vakalarının ve Koronavrüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Geride kalan son 24 saatte 102.009 test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.511 yeni tanı konuldu. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 71 oldu. Böylece, Türkiye'de belirlenen toplam vaka sayısı 312.966'ya, toplam can kaybı sayısı ise 7.929'a ulaştı.