6 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen yeni COVID-19 vakalarında, hastalarında ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatlarda son durum, 6 Ocak 2021 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 182.645 yeni testin sonucunda 13.830 yeni vaka ve 1.458 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı 191 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.283.931'e, toplam can kaybı sayısı ise 22.070'e yükseldi.