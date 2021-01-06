6 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

06.01.2021 - 182.645 yeni test, 1.458 yeni hasta, 13.830 yeni vaka, 191 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni COVID-19 hastalarının, vakaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 182.645 yeni test sonucunda, 1.458 yeni hasta ve 13.830 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 191 oldu. İyileşen sayısı, 8.702 kişi artarak, 2.164.040'a yükseldi.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 2.283.931 toplam vaka, 22.070 toplam can kaybı.
05.01.2021 - 183.413 yeni test, 1.477 yeni hasta, 14.494 yeni vaka, 194 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı hastaların, vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 5 Ocak 2021 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 183.413 yeni test sonucunda 1.477 yeni COVID-19 hastası ve 14.494 yeni vaka belirlendi. 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 194 oldu. İyileşen 8.908 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.155.338'e yükseldi.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 2.270.101 toplam vaka, 21.879 toplam can kaybı.
04.01.2021 - 181.323 yeni test, 1.508 yeni hasta, 13.695 yeni vaka, 197 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hastaların, vakaların ve can kayıplarının sayıları, 4 Ocak 2021 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 181.323 yeni testin sonucunda 1.508 yeni hasta ve 13.695 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 197 yeni vefat yaşandı. 9.896 kişi daha iyileşirken, toplam iyileşen sayımız 2.146.430'a ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 2.255.607 toplam vaka, 21.685 toplam vefat.
03.01.2021 - 138.941 yeni test, 1.515 yeni hasta, 9.877 yeni vaka, 193 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının, vakaların ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları güncellendi. Son 24 saatte yapılan 138.941 yeni testin sonucunda 1.515 yeni hasta ve 9.877 yeni vaka belirlendi. 1 gün içerisinde vefat eden hastalarımızın sayısı ise 193 oldu. Aynı süre içerisinde 10.102 kişi daha iyileşti. Böylece toplam iyileşen sayımız 2.136.534'e yükseldi.
Belirlenen toplam vakalar ve toplam can kayıplarında son durum şu şekilde: 2.241.912 toplam vaka, 21.488 toplam vefat.
02.01.2021 - 149.218 yeni test, 1.713 yeni hasta, 11.180 yeni vaka, 202 yeni can kaybı
Türkiye'deki COVID-19 vakalarında, hasta ve can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 149.218 yeni test sonucunda 1.713 yeni hasta ve 11.180 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 202 oldu. İyileşen 11.672 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.126.432'ye ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 2.232.035 toplam vaka, 21.295 toplam can kaybı.
01.01.2021 - 158.103 yeni test, 12.203 yeni vaka, 1.908 yeni hasta, 212 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların, COVID-19 hastalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 158.103 yeni test sonucunda 1.908 yeni hasta ve 12.203 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı 212 oldu. İyileşenlerin sayısı 14.110 kişi artarak 2.114.760'a ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 2.220.855 toplam vaka, 21.093 toplam vefat.
31.12.2020 - 178.217 yeni test, 2.219 yeni hasta, 14.380 yeni vaka, 239 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 178.217 yeni test sonucunda 2.219 yeni COVID-19 hastası ve 14.380 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 239 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 22.021 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 2.100.650'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 2.208.652 toplam vaka, 20.881 toplam can kaybı.
30.12.2020 - 184.415 yeni test, 2.612 yeni hasta, 15.692 yeni vaka, 254 yeni vefat
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni hastaların, vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 30 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 184.415 yeni test sonucunda 2.612 yeni hasta ve 15.692 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 254 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 20.192 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.078.629'a ulaştı.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.194.272'ye, toplam can kaybı sayısı ise 20.642'ye yükseldi.
29.12.2020 - 183.117 yeni test, 2.783 yeni hasta, 15.805 yeni vaka, 253 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen yeni hasta, vaka ve can kayıplarında son durum, 29 Aralık 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 183.117 yeni test sonucunda 2.783 yeni hasta ve 15.805 yeni vaka belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 253 oldu. İyileşen 21.004 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.058.437'ye ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 2.178.580 toplam vaka, 20.388 toplam can kaybı.
28.12.2020 - 180.892 yeni test, 2.816 yeni hasta, 15.197 yeni vaka, 257 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı hastaların, vakaların ve yaşanan vefatların sayıları güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 180.892 yeni test sonucunda 2.816 yeni COVID-19 hastası ve 15.197 yeni vaka tespit edildi. Son 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 257 oldu. İyileşen 22.203 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 2.037.433'e yükseldi.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 2.162.775 toplam vaka, 20.135 toplam can kaybı.
27.12.2020 - 172.113 yeni test, 2.806 yeni hasta, 14.205 yeni vaka, 254 yeni vefat
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs hastalarında, yeni vakalarda ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum açıklandı. Yapılan 172.113 yeni test sonucunda 2.806 yeni hasta ve 14.205 yeni vaka belirlendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 254 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.147.578'e, toplam can kaybı sayısı ise 19.878'e ulaştı. İyileşen sayımız, 21.196 kişi daha artarak, 2.015.230'a yükseldi.
26.12.2020 - 178.872 yeni test, 3.002 yeni hasta, 15.118 yeni vaka, 253 yeni can kaybı
26 Aralık 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs hastalarının, vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 178.872 yeni testin sonucunda 3.002 yeni COVID-19 hastası ve 15.118 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 253 olarak geçti. İyileşen sayısı 23.231 kişi artarak 1.994.034'e yükseldi.
Yeni sayılarla birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor: 2.133.373.toplam vaka, 19.624 toplam can kaybı.
25.12.2020 - 201.104 yeni test, 3.199 yeni hasta, 17.543 yeni vaka, 256 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastaları, vakaları ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, 25 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Son 24 saatte yapılan 201.104 yeni test sonucunda 3.199 yeni hasta ve 17.543 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 256 oldu.
Bugüne dek görülen vakaların ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 2.118.255, toplam can kaybı sayısı 19.371.
Geride kalan 24 saate 35.511 kişi daha iyileşti. Böylece toplam iyileşen sayımız 1.970.803'e yükseldi.
24.12.2020 - Koronavirüs Salgınında Son Durum: 195.675 yeni test, 18.102 yeni vaka, 3.218 yeni hasta, 254 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının - hastalarının ve COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 195.675 yeni test sonucunda, 3.218 yeni hasta ve 18.102 yeni vaka tespit edildi. Yeni vefatların sayısı ise 254 oldu.
Son 24 saatte iyileşen 33.985 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 1.935.292'ye yükseldi.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 19.115'e, toplam vaka sayısı ise 2.100.712'ye ulaştı.
23.12.2020 - 202.209 yeni test, 19.650 yeni vaka, 3.192 yeni hasta, 259 yeni can kaybı
Ülkemizde görülen Koronavirüs kaynaklı vaka ve hastalar ile birlikte yaşanan can kayıplarında son durum belli oldu. Son 24 saat içerisinde yapılan 202.209 yeni testte 19.650 yeni vaka ve 3.192 yeni hasta tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259 oldu. 34.492 kişi iyileşti. Böylece iyileşen sayımız, toplamda 1.901.307'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 2.082 610 toplam vaka, 18.861 toplam can kaybı.
22.12.2020 - 192.316 yeni test, 19.256 yeni vaka, 3.309 hasta, 251 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vakalarda, hastalarda ve can kayıplarında son durum açıklandı. Bugün yapılan 192.316 yeni test sonucunda 3.309 yeni hasta ve 19.256 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 251 oldu.
İyileşen 32.110 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 1.866.815'e ulaştı.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının toplam sayısı 2.062.960'a, vefat edenlerin toplam sayısı ise 18.602'ye yükseldi.
21.12.2020 - 196.110 yeni test, 19.103 yeni vaka, 3.412 yeni hasta, 254 yeni vefat
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ile virüs kaynaklı hasta ve can kaybı sayıları, 21 Aralık 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 196.110 yeni testin sonucunda 19.103 yeni COVID-19 vakası ve 3.412 yeni hasta tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 254 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 34.419 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 1.835.705'e yükseldi.
Türkiye'deki bugüne kadarki toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 2.043.704 toplam vaka, 18.351 toplam can kaybı.
20.12.2020 - 158.892 yeni test, 3.546 yeni hasta, 20.316 yeni vaka, 246 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni COVID-19 hastaları, Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıpları, 20 Aralık 2020 itibarı ile güncellendi. Yapılan 158.892 yeni test sonucunda 3.546 yeni hasta ve 20.316 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 246 oldu.
Bugünün verileriyle birlikte Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı vakaların toplam sayısı 2.024.601'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 18.097 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 21.218 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 1.800.286'ya ulaştı.
19.12.2020 - 173.132 yeni test, 22.195 yeni vaka, 4.002 yeni hasta, 241 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının, COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 19 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 173.132 yeni test sonucunda 22.195 yeni vaka ve 4.002 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 241 olarak açıklandı.
İyileşen sayılarında son durum şu şekilde: 25.516 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen sayımız 1.779.068'e yükseldi.
Bugüne dek görülen vakaların ve yaşanan vefatların toplamları ise şu şekilde: Toplam vaka sayısı 2.004.285, toplam can kaybı sayısı 17.851.
18.12.2020 - 205.809 yeni test, 26.410 yeni vaka, 4.103 yeni hasta, 246 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı hasta, vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakalığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 205.809 yeni testin sonucunda 4.103 yeni COVID-19 hastası ve 26.410 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 246 oldu. İyileşen 31.945 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 1.753.552'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 1.982.090 toplam vaka, 17.610 toplam can kaybı.
17.12.2020 - 206.515 yeni test, 4.209 yeni hasta, 27.515 yeni vaka, 243 yeni vefat
17 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de yapılan 206.102 yeni test sonucunda 4.209 yeni hasta ve 27.515 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 243 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 30.494 kişi ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 1.721.607'ye ulaştı.
Ülkemizdeki toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 1.955.680 toplam vaka, 17.364 toplam can kaybı.
16.12.2020 - 205.397 yeni test, 4.893 yeni hasta, 29.718 yeni vaka, 240 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hastalarında, COVID-19 vakalarında ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 205.397 yeni test sonucunda 4.893 yeni COVID-19 hastası ve 29.718 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 240 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.928.165'e, toplam can kaybı sayısı ise 17.121'e yükseldi.
İyileşen sayımız, 29.922 kişi daha artarak, 1.691.113'e ulaştı.
15.12.2020 - 206.190 yeni test, 5.105 yeni hasta, 32.102 yeni vaka, 235 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastalarının, vakaların ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 206.190 yeni testin sonucunda 5.105 yeni hasta ve 32.102 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 235 oldu. 29.247 yeni iyileşenle birlikte, toplam iyileşen sayımız 1.661.191'e ulaştı.
15 Aralık 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 1.898.447 toplam vaka, 16.881 toplam can kaybı.
14.12.2020 - 204.289 yeni test, 5.064 yeni hasta, 29.617 yeni vaka, 229 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının, vakalarının ve COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları, 14 Aralık 2020 günü itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 204.289 yeni testte, 5.064 yeni hasta ve 29.617 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 229 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen sayımız 28.164 artarak 1.631.944'e ulaştı.
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Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 14 Aralık tarihi itibarı ile şu şekilde: 1.866.345 toplam vaka, 16.646 toplam can kaybı.
13.12.2020 - 181.199 yeni test, 5.103 yeni hasta, 26.919 yeni vaka, 218 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs kaynaklı vaka, hasta ve can kaybı sayılarını, yayınladığı günlük tablo ile açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 181.199 yeni test sonucunda 5.103 yeni hasta ve 26.919 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 218 oldu. İyileşen sayısı 22.215 artarak 1.603.780'e yükseldi.
Türkiye'de tespit edilen toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 1.836.728 toplam vaka, 16.417 toplam can kaybı.
12.12.2020 - 189.065 yeni test, 5.203 yeni hasta, 29.136 yeni vaka, 222 yeni can kaybı
Ülkemizde görülen Koronavirüs kaynaklı hasta, vaka ve can kayıplarında son durum belli oldu. Son 24 saat içerisinde yapılan 189.065 yeni testte 5.203 yeni hasta ve 29.136 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 222 oldu.
Tablodaki İyileşen Hasta Sayısı bölümü, bugün İyileşen Hasta olarak değiştirildi. Bu bölümde artık sadece iyileşen hastalar değil, pozitiften negatife dönen veya karantina süreci tamamlanan herkes dahil ediliyor. Buna göre "İyileşen Sayısı" 20.191 kişi oldu. Böylece iyileşen toplam kişi sayısı 1.581.565 olarak güncellendi.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 1.809.809 toplam vaka, 16.199 toplam can kaybı.
11.12.2020 - 208.873 yeni test, 5.607 yeni hasta, 32.106 yeni vaka, 226 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs hastalarının, vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde 208.873 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 5.607 yeni hasta, 32.106 yeni vaka belirlendi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 226 olarak kayıtlara geçti. Bir günde iyileşen 5.516 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 458.109 oldu.
Türkiye'deki bugüne kadarki vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 1.780.673 toplam vaka, 15.977 toplam can kaybı.
10.12.2020 - 206.202 yeni test, 5.918 yeni hasta, 30.424 yeni vaka, 220 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün artık Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu. Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı bugün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyuruldu. Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen yeni bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.
Tabloda toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.
SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?
Türkiye'de 10 Aralık itibarıyla toplam koronavirüs hasta sayısı ise 564.435'e çıktı. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 30.424, bugünkü hasta sayısı 5.918. Bugün 220 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı 15.751'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı %3.1. Ağır hasta sayısı 5.943, iyileşen hasta sayısı ise 452.593 oldu
09.12.2020 - 204.411 yeni test, 6.213 yeni hasta, 31.712 yeni vaka, 217 yeni can kaybı
Ülkemizdeki COVID-19 hastalarının, vakalarının ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, 9 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 204.411 yeni testte, 6.213 yeni hasta ve 31.712 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 217 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 5.846 kişi artarak 447.361'e ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 558.517 toplam hasta, 15.531 toplam can kaybı.
08.12.2020 - Vaka ve vefat sayılarında üzücü rekorlar gelmeye devam ediyor: 201.219 yeni test, 6.593 yeni hasta, 33.198 yeni vaka, 211 yeni can kaybı
8 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni hasta, vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 201.219 yeni test sonucunda 6.593 yeni hasta ve 33.198 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde, 211 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hasta sayısı 552.304'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 15.314 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen hastalarda son durum şöyle: Son 24 saat içerisinde iyileşen 5.245 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 441.515'e ulaştı.
07.12.2020 - Günlük vefat sayımız ilk kez 200'ün üzerinde: 196.902 yeni test, 6.420 yeni hasta, 32.137 yeni vaka, 203 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı yeni hasta, vaka ve can kaybı sayıları, 7 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Banalığı tarafından açıklandı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 196.902 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 6.420 yeni hasta ve 32.137 yeni vaka tespit edildi. 203 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 5.017 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 436.270'e yükselmiş oldu.
İlk vakadan bugüne kadar geçen zamanda oluşan toplamlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 545.711 toplam hasta, 15.103 toplam can kaybı.
06.12.2020 - 174.761 yeni test, 6.093 yeni hasta, 30.402 yeni vaka, 195 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastalarının, vakaların ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, 6 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 174.761 yeni test sonucunda 30.402 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. Günlük hasta sayısı ise 6.093 olarak açıklandı. Vefatların sayısı, son 24 içerisinde 195 oldu. İyileşen hasta sayısı 4.011 kişi artarak 431.253'e ulaştı.
İlk hastanın belirlendiği günden bu yana toplam hasta sayımız 539.291'e yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 14.900'e ulaştı.
05.12.2020 - 178.903 yeni test, 6.128 yeni hasta, 31.896 yeni vaka, 196 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de yaşanan COVID-19 salgınında son durumu açıkladı, Yapılan 178.903 yeni test sonucunda 6.128 yeni hasta ve 31.896 yeni vaka belirlendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 196 oldu.
Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hastaların sayısı 533.198'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 14.705 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 4.100 oldu. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 427.242'ye ulaştı.
04.12.2020 - 194.435 yeni test, 6.903 yeni hasta, 32.736 yeni vaka, 193 yeni vefat
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs hastaları ve yaşanan can kayıpları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 194.435 yeni testte 6.903 yeni hasta 32.736 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs kaynaklı vefatların sayısı ise 193 oldu. 4.811 kişi daha iyileşti ve böylece toplam iyileşen hasta sayımız 423.142'ye yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 527.070 olurken, toplam can kaybı sayısı 14.509'a ulaştı
03.12.2020 - 187.518 yeni test, 6.511 yeni hasta, 32.381 yeni vaka, 187 yeni can kaybı
3 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs hastaları, vakaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre, yapılan 187.518 yeni test sonucunda 6.511 yeni hasta ve 32.381 yeni vaka tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187 oldu. İyileşen hastalara 4.190 kişi daha eklendi ve toplam iyileşen hasta sayımız 418.331'e yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 520.167 olurken, toplam can kaybı sayısı 14.316'ya ulaştı.
02.12.2020 - Vaka ve vefat sayılarında yeni rekorlar: 183.624 yeni test, 6.690 yeni hasta, 31.923 yeni vaka, 193 yeni vefat
Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni test sayısı 183.624 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre, bu testler sonucunda 6.690 yeni hasta ve 31.923 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 193 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 4.821 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 414.141'e ulaştı.
Ülkemizde tespit edilen toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 513.656 toplam hasta, 14.129 toplam can kaybı.
01.12.2020 - 180.312 yeni test, 6.101 yeni hasta, 30.110 yeni vaka, 190 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastaları, Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıpları, 1 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 180.312 yeni test sonucunda 6.101 yeni hasta ve 30.110 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 190 yeni can kaybı yaşandı.
Bugünün verileriyle birlikte Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı hastaların toplam sayısı 506.966'ya yükselmiş oldu. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 13.936 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 4.593 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 409.320'ye ulaştı.
30.11.2020 - 176.656 yeni test, 31.219 yeni vaka, 6.514 yeni hasta, 188 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 vaka ve hastaları ile birlikte, yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saatte 176.656 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 6.514 yeni hasta tedavi altına alındı. Tespit edilen vaka sayısı ise 31.219 oldu. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle 188 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.
30 Kasım 2020 tarihi itibarı ile, sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi. Yeni Koronavirüs tedbirleri için tıklayın...
Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 500.865'e, toplam can kaybı sayısı ise 13.746'ya yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 4.485 hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 404.727'ye ulaştı.
29.11.2020 - 168.212 yeni test, 29.281 yeni vaka, 6.439 yeni hasta, 185 yeni can kaybı
Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı hasta, vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 168.212 testin 29.281'i pozitif sonuçlandı, 6.439 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. İyileşen 4.015 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 4.015'e yükseldi.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 494.351 toplam hasta, 13.558 toplam can kaybı.
28.11.2020 - Günlük vaka sayımız 30.000'i de geçti: 174.443 yeni test, 30.103 yeni vaka, 6.714 yeni hasta, 182 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakaları ve Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 28 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yeni verilere göre ülkemizdeki günlük vaka sayısı, 30.000'in de üzerine çıktı.
Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 174.443 yeni test sonucunda 30.103 yeni vaka ve 6.714 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 182 olarak açıklandı.
İyileşen hastalarda son durum şu şekilde: 3.611 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 396.227'ye yükseldi.
Bugüne dek görülen hastaların ve yaşanan vefatların toplamları ise şu şekilde: Toplam hasta sayısı 487.912, toplam can kaybı sayısı 13.373.
27.11.2020 - 171.113 yeni test, 29.845 yeni vaka, 6.592 yeni hasta, 177 yeni vefat
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ile virüs kaynaklı hasta ve can kaybı sayıları açıklandı. Geride kalan 24 saat içerisinde 171.113 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 29.845 yeni COVID-19 vakası, 6.592 yeni hasta tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 177 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 3.845 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 392.616'ya yükseldi.
Türkiye'deki bugüne kadarki toplam hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 481.198 toplam hasta, 13.191 toplam can kaybı.
26.11.2020 - 168.348 yeni test, 29.132 yeni vaka, 6.876 yeni hasta, 174 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 168.348 test sonucunda 6.876 yeni COVID-19 hastası ve 29.132 pozitif vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 174 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 3.291 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 388.771'e ulaştı.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 474.606 toplam hasta, 13.014 toplam can kaybı.
25.11.2020 - Aylar sonra ilk kez günlük COVID-19 vaka sayıları açıklandı: 164.547 yeni test, 28.351 yeni vaka, 6.814 yeni hasta, 168 yeni vefat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalar yaptı. Koca, bundan böyle hasta sayısı ile birlikte belirlenen pozitif test sayısını da, yani vaka sayısını da açıklayacaklarını söyleyerek, 25 Eylül 2020 itibarı ile bu sayının, günlük 28.351 olduğunu duyurdu.
Son 24 saatte yapılan 164.547 yeni testin sonucunda 6.814 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 168 olarak açıklandı. 3.911 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 385.480'e ulaştı.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları şu şekilde: 467.730 toplam hasta, 12.840 toplam can kaybı.
24.11.2020 - Türkiye'deki hasta ve vefat sayılarında korkutan rekorlar gelmeye devam ediyor: 162.231 yeni test, 7.381 yeni hasta, 161 yeni vefat
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarının sayıları, 24 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 162.231 yeni testin sonucunda 7.381 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, COVID-19 nedeniyle 161 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 3.678 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 381.569'a ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 460.916 toplam hasta, 12.672 toplam can kaybı.
23.11.2020 - Günlük vefat ve hasta sayılarında yeni rekorlar: 161.125 yeni test, 6.713 yeni hasta, 153 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 161.125 yeni testin sonucunda 6.713 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 153 oldu. Böylece hem günlük hasta sayısında, hem de günlük can kaybı sayısında yeni tepe noktalarına ulaşılmış oldu. İyileşen 3.254 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 377.891'e yükseldi.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 453.535 toplam hasta, 12.511 toplam can kaybı.
22.11.2020 - 155.516 yeni test, 6.017 yeni hasta, 139 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı hastalarda ve vefatlarda son durum, 22 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Buna göre, son 24 saat içerisinde 155.516 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 6.017 yeni hasta tespit edildi. Böylece, salgının başından beri ilk kez günlük hasta sayımız 6.000'in üzerine çıkmış oldu. 139 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İyileşen 3.812 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 374.637'ye yükseldi.
Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 446.822 toplam hasta, 12.358 toplam can kaybı.
21.11.2020 - 152.214 yeni test, 5.532 yeni hasta, 135 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 152.214 yeni test sonucunda, 5.532 yeni hasta belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 135 olarak açıklandı. İyileşen hastaların sayısı, 3.233 kişi artarak, 370.825'e yükseldi.
Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 440.805 toplam hasta, 12.219 toplam can kaybı.
20.11.2020 - Günlük vefatlarda yeni tepe noktası: 156.642 yeni test, 5.103 yeni hasta, 141 yeni can kaybı
20 Kasım 2020 tarihinde, ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hastaları ve can kayıpları, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yapılan 156.642 yeni testin sonucunda, 5.103 yeni hasta belirlendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 141 oldu. Böylece, günlük vefat sayısında yeni bir tepe noktasına ulaşmış oluyoruz. İyileşen hastaların sayısı, 3.019 kişi artarak 367.592'ye ulaştı.
Yeni verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 435.273 toplam hasta, 12.084 toplam can kaybı.
19.11.2020 - 157.756 yeni test, 4.542 yeni hasta, 123 yeni can kaybı
Ülkemizde belirlenen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 19 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 157.756 yeni test sonucunda 4.542 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123 olarak açıklandı.
Yeni verilerle birlikte, bugüne dek görülen toplam hasta sayımız 430.170'e ulaştı. Toplam can kaybı sayımız ise 11.943'e yükseldi.
İyileşen hastalarda son durum ise şöyle: 2.918 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 364.573'e ulaştı.
18.11.2020 - Günlük COVID-19 hasta sayısı 4.000'i de geçti: 158.811 yeni test, 4.215 yeni hasta, 116 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 158.811 yeni test sonucunda 4.215 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 116 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 2.592 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayısı 361.655'e ulaştı.
Toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 425.628 toplam hasta, 11.820 toplam can kaybı.
17.11.2020 - COVID-19 Hasta ve Vefat Sayılarında Korkutan Artış: 156.692 yeni test, 3.819 yeni hasta, 103 yeni can kaybı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni COVID-19 tedbirlerini duyurmasının hemen ardından, Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durumu açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 156.692 yeni testin sonucunda 3.819 yeni hasta tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, yine son 24 saatte 103 olarak açıklandı. İyileşen 2.688 COVID-19 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 359.063'e ulaştı.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 421.413 toplam hasta, 11.704 toplam can kaybı.
16.11.2020 - 151.516 yeni test, 3.316 yeni hasta, 94 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2020 itibarı ile ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarında son durumu açıkladı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 151.516 yeni test sonucunda 3.316 yeni hasta tespit edildi. Yaşanan vefatların sayısı ise 94 oldu. Bir günde iyileşen 2.712 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 356.375'e yükseldi.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 417.594 toplam hasta, 11.601 toplam can kaybı.
15.11.2020 - 142.496 yeni test, 3.223 yeni hasta, 89 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 15 Kasım 2020 itibarı ile açıklandı. Geride bıraktığımız 24 saatte yapılan 142.496 yeni testin sonucunda 3.223 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan vefatların sayısı 89 olarak açıklandı.
2.561 COVID-19 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 353.663 oldu.
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 414.278 toplam hasta, 11.507 toplam can kaybı.
14.11.2020 - 150.141 yeni test, 3.116 yeni hasta, 92 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 14 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 150.141 yeni test sonucunda 3.116 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Son 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 olarak açıklandı. İyileşen 2.298 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 351.102'ye yükseldi.
Toplam hasta ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 411.055 toplam hasta, 11.418 toplam can kaybı.
13.11.2020 - Günlük hasta sayımız 3.000'in üzerinde: 149.942 yeni test, 3.045 yeni hasta, 93 yeni can kaybı
13 Kasım 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs hastalarının sayısı, 3.000'i aştı. Yapılan 149.942 yeni testin sonucunda 3.045 yeni COVID-19 hastası belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 93 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 2.010 kişi artarak 348.804'e yükseldi.
Yeni sayılarla birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor: 407.939.toplam hasta, 11.326 toplam can kaybı.
12.11.2020 - 148.482 yeni test, 2.841 yeni hasta, 88 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 148.482 yeni testin sonucunda 2.841 yeni hasta tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 88 oldu. 2.181 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 346.794'e yükseldi.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız şu şekilde: 404 894 toplam hasta, 11.233 toplam can kaybı.
11.11.2020 - 145.989 yeni test, 2.693 yeni hasta, 86 yeni can kaybı
Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı yeni hastaların ve can kayıplarının sayıları, 11 Kasım 2020 itibarı ile güncellendi. Yapılan 145.989 yeni test sonucunda 2.693 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 86 oldu. Bir günde iyileşen 2.112 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 344.613'e ulaştı.
Açıklanan son verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları şu şekilde: 402.053 toplam hasta, 11.145 toplam can kaybı.
10.11.2020 - 146.198 yeni test, 2.529 yeni hasta, 87 yeni vefat
10 Kasım 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de yapılan 146.198 yeni test sonucunda 2.529 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 87 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 2.215 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 342.501'e ulaştı.
Ülkemizdeki toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 399.360 toplam hasta, 11.059 toplam can kaybı.
09.11.2020 - 145.411 yeni test, 2.576 yeni hasta, 85 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastaları ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, 9 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 145.411 yeni test sonucunda 2.576 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 oldu.
Bugüne dek görülen hastaların ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde karşımıza çıkıyor: Toplam hasta sayısı 396.831, toplam can kaybı sayısı 10.972.
Geride kalan 24 saate 2.047 kişi daha iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 340.286'ya yükseldi.
08.11.2020 - 141.944 yeni test, 2.516 yeni hasta, 84 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugün yapılan 141.944 yeni test sonucunda 2.516 yeni hasta belirlendi. Böylece ülkemizde belirlenen günlük hasta sayısı, 2.500'ün de üzerine çıkmış oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 84.
İyileşen 2.018 hastamızla birlikte, toplam iyileşen sayımız 338.239'a ulaştı.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastalarının toplam sayısı 395.255'e, vefat edenlerin toplam sayısı ise 10.887'ye yükseldi.
07.11.2020 - 139.675 yeni test, 2.483 yeni hasta, 81 yeni can kaybı
Türkiye'deki COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu aracılığı ile açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde 139.675 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 2.483 yeni hasta tespit edildi. Bir gün içerisinde görülen can kayıplarının sayısı ise 81 oldu. İyileşen 1.928 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 336.221'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 391.739 toplam hasta, 10.803 toplam can kaybı.
06.11.2020 - 145.241 yeni test, 2.436 yeni hasta, 83 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs hastaları ve yaşanan can kayıpları, 6 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 145.241 yeni test sonucunda 2.436 yeni hasta belirlendi. Can kayıplarının sayısı ise, yine son 24 içerisinde 83 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı 1.914 kişi artarak 334.293'e ulaştı.
İlk vakanın belirlendiği günden bu yana ülkemizde tespit edilen toplam hasta sayısı 389.256'ya yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 10.722'ye ulaştı.
05.11.2020 - 146.028 yeni test, 2.311 yeni hasta, 81 yeni can kaybı
5 Kasım 2020 tarihi itibarı ile, ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 146.028 yeni testin sonucunda 2.311 yeni hasta belirlendi. 1 gün içerisinde vefat eden hastalarımızın sayısı ise 81 oldu. Aynı süre içerisinde 1.714 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 332.379'a yükseldi.
Belirlenen toplam hastalarda ve yaşanan toplam can kayıplarında son durum şu şekilde: 386.820 toplam hasta, 10.639 toplam vefat.
04.11.2020 - 144.416 yeni test, 2.391 yeni hasta, 77 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları, 4 Kasım tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 144.416 yeni testin sonucunda 2.391 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 77 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."
Açıklanan yeni hasta ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 384.509'a, toplam can kaybı sayısı ise 10.558'e yükseldi.
İyileşen hasta sayımız ise, 1.841 kişi artarak 330.665'e ulaştı.
03.11.2020 - 146.247 yeni test, 2.343 yeni hasta, 79 yeni can kaybı
Ülkemizdeki hasta ve can kayıplarında son durum, 3 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 146.247 yeni test sonucunda 2.343 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 79 oldu. İyileşen 1.817 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 328.824'e ulaştı.
Toplam hasta ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 382.118 toplam hasta, 10.481 toplam can kaybı.
02.11.2020 - 139.103 yeni test, 2.302 yeni hasta, 76 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve can kayıplarının sayıları, 2 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 139.103 yeni testin sonucunda 2.302 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 76 yeni vefat yaşandı. 1.521 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 327.007'ye ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 379.775 toplam hasta, 10.402 toplam vefat.
01.11.2020 - 123.343 yeni test, 2.106 yeni hasta, 74 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hastalarında ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 123.343 yeni test sonucunda 2.106 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 377.473'e, toplam can kaybı sayısı ise 10.326'ya yükseldi.
1.515 COVID-19 hastasının daha iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 325.486'ya ulaştı.
Kasım ayı öncesi Türkiye Koronavirüs verileri için tıklayın...
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
hastalığın bulaştığını duyduğumuz ve aralarında ünlü diye bileceğimiz insanların adı geçmesi ve bunlarında müşterek kullanımınlarının uçak olduğunun düşüncesi beni acaba uçaklardada bir hava güvenlik zafiyatımı var diye düşündürmekte allah herkese talih ve sabır versin
Gerekli tüm önlemleri aldık ve işimizin başındayız, Chip! Kıyamet bile kopsa çalışacağız. Şirketler ameliyathane titizliğinde işlerine devam etmelidir. Herkes kepenkleri indirirse işler için çıkılmaz hale gelir. Evde kalması gerekenler yaşlılar, çocuklar ve işi olmayanlardır. Corona'dan kaçmak çare değildir, disiplinli olmak ve tüm önlemleri almak yeterlidir...
Uzmanlar koronavirüs aşısı bulunmadığı sürece önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söylemektedirler. Diğer ülkeler 2. dalgadan korkmaktadırlar ülkemize 2.dalga veya önümüzdeki kış aylarında tekrarlayacak olursa Gıda ürün tedarik zinciri bozulmayacaktır. Uzun mesafe nakliyat yapanlar havayolu ekipleri ve sağlık görevlileri gerekli önlemleri alarak bizlere güzel çözüm bulacaklardır. Şehirler arası nakliyatyapanlar sebze meyve ve diğer gıda alışverişin devam etmesi için çalışmalarına devam edecek
Çalışanlar için özel maske üretilmesi gerekiyor, Chip! Pamuklu, çok yumuşak, çok hafif ve hafif derecede elastik, çok rahat nefes alıp vermeyi sağlayacak, kulakları ve yüzü zorlamayacak, yıkanabilir ve ütülenebilir, küçük, orta ve büyük versiyonları olan özel bir işmaskesi gerekiyor. Diğer maskeleri çalışanların kullanabilmesi mümkün değil. Ya hiç takmıyorlar, ya da burunları dışarıda...
allah hepimizi korusun ya bu beladan