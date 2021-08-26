AOC, Yeni 4 Adet QHD ve 4K Ekran Piyasaya Çıkartıyor

Ekran uzmanı AOC, profesyonel P2 iş monitörleri ürün grubunu, 27 inç (68.6 cm) ve 32 inç (80 cm) ölçülerinde dört yeni ekran ile genişletiyor. Yeni monitörlerden her biri, diz üstü bilgisayarlara, tabletlere ve mobil cihazlara tek bir kablo bağlantısı ile USB-C konektivitesine sahip. Böylece video sinyalini, gücü ve verileri bağlı SSD ya da sabit sürücülere eş zamanlı olarak iletmek mümkün. Çok sayıda uygulamayı bir seferde görüntülemek için yüksek çözünürlüklü büyük ekranlara gereksinim duyan iş kullanıcılarına yönelik hazırlanmış 32 inçlik U32P2CA ve 27 inçlik U27P2CA ultra keskin 4K çözünürlüğe (3840 x 2160) sahip iken, 32 inçlik Q32P2CA ve 27 inçlik Q27P2CA ise QHD (2560 x 1440) gerçek çözünürlüğe sahip.
Günümüzde, iş yerlerinin hiç olmadıkları kadar esnek olmaları gerekiyor. Profesyonel kullanıcıların çoğu, artık neredeyse her yerden çalışarak diz üstü bilgisayarlarını kullanmaya alıştılar. Ancak yine çoğu, küçük bir diz üstü bilgisayar ekranında çalışmanın büyük bir ekranda çalışmak kadar verimli olmadığını da söyleyecektir. Büyük paneller ve yüksek çözünürlükler ile kazanılan verimlilik kazançları inanılmaz. Ne de olsa kullanıcılar pek çok pencereyi açıp çoklu görev yürütebiliyorlar. Bir diz üstü bilgisayar ekranının aksine, yüksekliği ayarlanabilen bir monitöre sahip, ergonomik bir masa kurulumu içerisinde çalışmak, bir o kadar önemli olan daha sağlıklı ve daha rahat bir çalışma ortamını da beraberinde getiriyor.
AOC'nin profesyonel iş monitörü ürün grubu P2, geleceğin (home) ofisleri için, temel olarak IPS ya da VA panelleri, yüksekliği ayarlanabilen ayaklar ve şık, 3 taraftan çerçevesiz ya da dar çerçeve tasarımları sunuyor. P2 ürün grubu, şu anda Full HD çözünürlükte 24 inç 24P2C ve 27 inç 27P2C iki USB-C ile donatılmış IPS modeli sunuyor. AOC, şimdi de, sunduğu dört yeni ürün ile yüksek çözünürlüklü (QHD & UHD) ve büyük (27" and 32") ekranlardaki USB-C portföyünü genişletiyor.
32 inçlik AOC U32P2CA, 3000:1 gibi istisnai bir kontrast oranı sunan, yerli 4K çözünürlüklü (3840 x 2160) bir VA panele sahip. 350 nit parlaklığı, aydınlık ortamlarda bile kullanılabilir olmasını sağlıyor. Gerçek derin siyahları ve geniş renk gamı kapsamı ise (%119 sRGB, %97.3 AdobeRGB, %90.7 DCI-P3) fotoğraf/video düzenleyenler, tasarımcılar ve içerik üreticiler için mükemmel olan, zengin ve canlı görüntüler sunuyor. Monitör, boyut ve çözünürlükte en fazlasını elde etmek için ise Picture-by-Picture modunu destekliyor. Daha fazla esneklik ve yayıntısız bir masa için ise bu monitör, ayağında bir kablo yönetim deliğine sahip. Ayrıca, klavyeyi ve fareyi kolayca bağlamak için 4 portlu bir USB 3.2 hub ile donatıldı. Bu nedenle, bir diz üstü bilgisayar tek bir USB-C kablosu ile kullanılabilir ve ekran USB-C DisplayPort Alternate modu kullanılarak uzatılabilir ya da monitör ile paylaşılabilir. USB-C portu, diz üstü bilgisayarlara ve 65 W'a kadar diğer cihazlara güç verir ve onları şarj eder. Bir yandan da, hâlâ örneğin monitörün USB hub'ına bağlanmış harici bir sürücüden dosya iletmek için normal bir USB bağlantısı gibi de işlev görür. USB hub yoluyla bağlanan çevre birimleri ile, tam boyut bir klavye ve fare de, USB-C üzerinden diz üstü bilgisayarı kontrol edebilir.
27 inçlik AOC U27P2CA ayrıca bir 4K çözünürlük paneline de sahip, ancak bu kez time IPS paneli ile bunu yapıyor. Daha küçük bir çerçeve ölçüsündeki daha yüksek piksel yoğunluğundan kaynaklanan ekstra keskinlik ve artan renk doğruluğu, geniş gam kapsamı ile capcanlı görüntüler sunarak monitörün gerçekten ışıldamasını sağlıyor. 32 inçlik kuzeni gibi, U27P2CA modeli de Picture-by-Picture modu sunuyor.
QHD çözünürlüklü ek iki model de, 32 inç AOC Q32P2CA ve 27 inç AOC Q27P2CA. Bu modeller IPS paneli ve 75 Hz yenileme hızına sahip. Daha küçük 27 inç paneli sayesinde çok daha keskin olan Q27P2CA, kullanıcıların geniş bir çoğunluğu için ölçü (27 inç) ve çözünürlükte (QHD) optimal kombinasyonu sunuyor. Çoğu uygulamaya uyan renkli, zengin görseller sunuyor ve grafik tasarımcılar ve içerik üreticiler için sıradışı bir genişlikte renk gamı kapsamına sahip (%126.5 sRGB, %108.4 AdobeRGB, %100.8 DCI-P3).
İşler bittiğinde, bu monitörler rahat bir oyun için kusursuz bir ortak haline geliyorlar. Ne de olsa hızlı ve akıcı piksel geçişleri için 4 ms GtG tepki süresine ve monitörün yenileme hızını GPU'nun kare hızı ile eşzamanlayarak yırtılmasız görseller elde eden Adaptive-Sync desteğine sahipler. QHD modelleri Q32P2CA ve Q27P2CA da, yaygın 60 Hz yenileme hızı yerine 75 Hz yenileme hızı sunarak hızlı hareket eden nesneleri ya da imleç hareketlerini izlerken %25 daha akıcı bir görsel deneyim sağlıyorlar.
Modellerin hepsi 100 x 100 mm VESA montajına uyumlu ve 150 mm yükseklik ayarı, 90° pivot oryantasyonu ve geniş bir eğilme ve sağa sola dönme aralığına sahip tamamen ergonomik bir ayağa sahipler. 32 inçlik modeller, iki 3W hoparlöre sahip iken 27 inçlikte de iki 2W hoparlör bulunuyor. Bütün modellerde, ayrıca 3.5 mm kulaklık bağlantısı da mevcut.
Bu porta sahip olmayan cihazlarla USB-C bağlantısı sağlamak için, modellerin hepsinde ayrıca USB-C/USB-A' dan çıkartılabilen bir USB-C kablosu da var. Ayrıca, AOC'nin tercihe bağlı VESA-P2 braketini kullanarak mini PC'ler ya da NUC (Next Unit of Computing cihazları) bu modellerin ayağına doğrudan takılabilir ve daha ileri yükseltmelere de açık olan, hepsi bir yerde bir çözüm sunmuş olur.
AOC Q32P2CA ve U27P2CA modelleri, Ağustos 2021'den itibaren sırasıyla 419 USD ve 479 USD, tavsiye edilen perakende fiyatlarından piyasada bulunabilecek.
AOC U32P2CA modeli, Eylül 2021'den itibaren 549 USD tavsiye edilen perakende fiyatındann piyasada bulunabilecek.
AOC Q27P2CA modeli ise, Ekim 2021'den itibaren 429 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
|
Model
|
Q27P2CA
|
U27P2CA
|
Q32P2CA
|
U32P2CA
|
Panel tipi
|
IPS
|
IPS
|
IPS
|
VA
|
Çözünürlük
|
QHD (2560 x 1440)
|
UHD (3840x2160)
|
QHD (2560 x 1440)
|
UHD (3840x2160)
|
Ölçü
|
27" (68.6 cm)
|
27" (68.6 cm)
|
31.5" (80 cm)
|
31.5" (80 cm)
|
Panel tasarımı
|
3 taraftan çerçevesiz
|
3 taraftan çerçevesiz
|
Dar çerçeveler
|
3 taraftan çerçevesiz
|
Yenileme hızı
|
75 Hz
|
60 Hz
|
75 Hz
|
60 Hz
|
Tepki süresi
|
4 ms GtG
|
4 ms GtG
|
4 ms GtG
|
4 ms GtG
|
Renkler
|
16.7 milyon
|
16.7 milyon
|
16.7 milyon
|
16.7 milyon
|
Renk Gamı Kapsamı (sRGB, AdobeRGB, DCI-P31)
|
%126.5, %108.4, %100.8
|
%111.5, %91.3, %84.9
|
%102.2, %87.6, %81.4
|
%119, %97.3, %90.7
|
Parlaklık
|
300 cd/m²
|
350 cd/m²
|
250 cd/m²
|
350 cd/m²
|
Kontrast oranı
|
1000:1
|
1000:1
|
1200:1
|
3000:1
|
Görüntüleme açıları
|
178°/178° CR10
|
178°/178° CR10
|
178°/178° CR10
|
178°/178° CR10
|
Senkronizasyon
|
Adaptive-Sync
|
Adaptive-Sync
|
Adaptive-Sync
|
Adaptive-Sync
|
Ayak
|
150 mm yüksekliği ayarlanabilir
|
150 mm yüksekliği ayarlanabilir
|
150 mm yüksekliği ayarlanabilir
|
150 mm yüksekliği ayarlanabilir
|
Giriş/Çıkışı
|
2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt, 65W PD), 4x USB 3.2, Kulaklık çıkışı
|
2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt,65W PD), 4x USB 3.2, Kulaklık çıkışı
|
2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt,65W PD), 4x USB 3.2, Kulaklık çıkışı
|
2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt,65W PD), 4x USB 3.2, Kulaklık çıkışı
|
Diğer
|
2x 2W Hoparlörler
|
Picture-by-Picture (2 cihaz), 2x2W Hoparlörler
|
2x 3W Hoparlörler
|
Picture-by-Picture (2 cihaz), 2x3W Hoparlörler
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