Instagram müzik özelliği nasıl kullanılır? İşte yapılması gerekenler

Her geçen gün yeni bir özellik getiren Instagram bu sefer de müzik özelliğini devreye aldı. Türkiye'deki Instagram kullanıcıların uzun süredir beklediği bu özellik ile hikayelere şarkı eklenebilecek...