Instagram müzik özelliği nasıl kullanılır? İşte yapılması gerekenler

Türkiye ve dünya üzerinde en çok kullanıcısı bulunan Instagram , özellikleri ile kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dün itibari ile Instagram'da hikâyelere müzik ekleme özelliği geldi. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecek. Bu özellik Instagram dışında Facebook için de geçerli olacak. Instagram kullanıcıları bu özelliğin nasıl kullanılacağını merak etmeye başladı. Peki Instagram müzik özelliği nasıl kullanılır?
INSTAGRAM HİKAYESİNE MÜZİK NASIL EKLENİR?
– Instagram uygulamasında hikaye (story) ekleme kısmına giriş yapın.
– Yeni bir görüntü çekin ya da galeride var olan görüntülerden birini seçin.
– Paylaşım için görüntüyü seçtikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın.
– Karşınıza müzik simgesi gelecek. Müzik simgesini seçin.
– Buradan istediğiniz şarkıyı "arama" kısmına yazarak bulabilirsiniz.
ŞARKI SÖZLERİ DE GÖRÜNECEK
Kullanıcılar yaklaşık 39 milyondan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerinde paylaştıkları fotoğraflara ve videolara müzik ekleyebilecek. Seçilen şarkıların sözleri de mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede çıkacak. Instagram kullanıcıları ekranda beliren şarkı sözlerinin yazı stilini ise dilediği gibi sunulan seçenekler ile değiştirebilecek.
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