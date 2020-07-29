Tuner Nedir? Tuner Çıkışı Aşırı Yüklendi Ne Demek ve Nasıl Çözülür?

Son zamanlarda televizyonlarda sıklıkla karşılaştılan sorunlardan birisi de 'Tuner çıkışı' sorunları. Televizyonda tuner çıkışı aşırı yüklendi yazıyor olması bazı arızaların olduğunu gösterir. Peki Tuner nedir, Tuner çıkışı aşırı yüklendi ne demek?