Tuner Nedir? Tuner Çıkışı Aşırı Yüklendi Ne Demek ve Nasıl Çözülür?

Son zamanlarda televizyonlarda sıklıkla karşılaştılan sorunlardan birisi de 'Tuner çıkışı' sorunları. Televizyonda tuner çıkışı aşırı yüklendi yazıyor olması bazı arızaların olduğunu gösterir. Peki Tuner nedir, Tuner çıkışı aşırı yüklendi ne demek?

Tuner Nedir? Tuner Çıkışı Aşırı Yüklendi Ne Demek ve Nasıl Çözülür?

Televizyon alırken ya da günlük yaşantınızda tuner kelimesini sıklıkla duymuşsunuzdur. Genel olarak tanım yapacak olursak: "Tuner televizyonun kablo giriş yerlerinin olduğu kısımdır." diyebiliriz. Tuner arızalarıyla sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Zaten adını bu kadar çok duymanızın bir nedeni de sıklıkla karşınıza çıkan tuner arızalarıdır.

Tuner televizyonlarda ya da alıcılarda kullanılan bir tür anten bağlantısıdır. Antenlerle televizyon ya da alıcı arasındaki bağlantı kısmına, tuner adı verilir. Bu tür televizyonları iki sınıfta inceleyebiliriz: Uydu anten özelliği olanlar ve olmayanlar.

Kendinden uydulu olan televizyonlar, tuner bulundurmazlar; kendi alıcıları vardır ve son teknolojiyi kullanırlar.

Uydu anten özelliği bulundurmayan televizyonlara uydu bağlantısı yapılabilmesi için mutlaka extra bir alıcı ve tuner gereklidir.

Tuner kelimesi yanında sıklıkla duyduğumuz diğer bir kavram da tuner çıkışıdır. Peki tuner çıkışı ne anlama geliyor, gelin birlikte bakalım.

Tuner Çıkışı Nedir?

Uydunun ya da antenin alıcıya bağlanmış olduğu kısma tuner çıkışı adı verilir. Tuner çıkışlarında sıklıkla arıza ya da sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eski tip cihaz ve uydularda tuner çıkışı ile ilgili bir sorun yaşanmazken yeni tip cihazlarda sıklıkla sorun yaratabilmektedir.

Tuner Çıkışı Sorunları Nelerdir?

  • Tuner girişi arızalandı.
  • Tuner çıkışı aşırı yüklendi.
  • Tuner girişi yok.
  • Lnb çıkışı aşırı yüklendi.
  • Lnb çıkışında kısa devre oluştu.
  • Televizyonunuzu fişten çıkarın gibi sorunları tv ekranında sıklıkla görebilirsiniz.

Tuner Çıkışı Sorunları Nasıl Çözülür?

Tuner çıkışının bağlantı yerinde deformasyona bağlı olarak ezilme, kopma, kırılma ve yırtılma olabilir. Bu da televizyonunuzun, tuner çıkışı aşırı yüklendi gibi bir uyarı vermesine neden olabilir. Bu tür bir uyarı aldıktan sonra ilk olarak yapmanız gereken bağlantı yerlerini kontrol etmek olmalıdır.

  • Bağlantı yerinde soyulma ve deformasyon olmamalıdır.
  • Bağlantı yerinde kir, pas ve toz olmamalıdır.

Bazen dışarıdan bakıldığında bir sorun yokmuş gibi gözükse de kablonuzun iç tarafında kırılmaya bağlı olarak bir temassızlık olabilir. Böyle bir durumda yapabileceğiniz iki farklı şey vardır:

  • Kabloyu tamamen değiştirmek.
  • Kablonun kırık olan kısmını tespit edip, bağlantı yerini kırık kısmı aldıktan sonra tekrar yapmak.

Lnb çıkışı uyarılarında ise sizin evinizdeki lnb çıkışı arızalanmış olabilir. Bu tür durumlarda komşunuza bağlantı ile ilgili bir sorununun olup olmadığını sorun. Sorun genelse bir uyducu çağırmanız gerekecektir.

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