Türkiye'de Corona Virüs Nedeniyle 2. Ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Kaya, Twitter'dan paylaştığı yeni mesajı ile, Türkiye'de, Corona Virüs kaynaklı ikinci ölümün de yaşandığını duyurdu. Bakan, ayrıca son vaka sayısı hakkında da bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."
61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020
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