22 Ekim 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta - Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen güncel COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 117.198 yeni testin sonucunda 2.102 yeni hasta belirlendi. Yine 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 71 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 355.528'e, toplam can kaybı sayısı ise 9.584'e ulaştı.