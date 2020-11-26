26 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Günlük Vaka ve Vefat Sayıları

Sağlık Bakanlığının 26 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 168.348 yeni test sonucunda 29.132 yeni vaka ve 6.876 yeni hasta tespit edildiği duyuruldu. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 474.606'ya ulaşırken, toplam can kaybı sayısı 13.014'e yükseldi.