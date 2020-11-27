27 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Günlük Vaka ve Vefat Sayıları

Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2020 tarihi itibarı ile günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve vefatların sayılarını açıkladı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 171.113 yeni test sonucunda 29.845 yeni vaka ve 6.592 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 177 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 481.198'e ulaşırken, toplam can kaybı sayısı 13.191'e yükseldi.