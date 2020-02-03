Huawei P30 lite 64 GB İnceleme

Huawei, teknoloji meraklılarının da bildiği gibi son zamanlarda çokça konuşuluyor. Huawei ve ABD arasındaki kriz bir yandan sürerken, aldığımız birtakım bilgilere göre Huawei bu işten avantajlı çıkacak gibi görünüyor.
Mate 30 Pro İncelemesi Geliyor!
Zira Çinli şirket, HUAWEI Mobil Servisleri'ne (HMS) büyük ölçüde yatırım yapıyor ve kendi ekosistemi üzerinden devam etme kararı almış durumda. 5 Şubat tarihinde 8999 TL fiyatla piyasaya çıkacak Mate 30 Pro modeliyle de bunu hep birlikte göreceğiz. Android 10 işletim sistemiyle gelen, ancak Google servisleri yerine HUAWEI Mobil Servisleri (HMS) bulunduran Mate 30 Pro incelemesini çok yakında sizlerle paylaşacağımız bilgisini de buradan böylece vermiş olalım.
Öte yandan bizleri takip edenler bileceklerdir. Huawei şu an pazardaki en önemli akıllı telefonları arasında olan P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20 ve daha pek çok modele Android 10 ve EMUI 10 güncellemesini getiriyor. Keza diğer yandan 5G destekli telefonlarıyla da şu an en çok akıllı telefon satışı yapan şirket konumunda. Bunların hepsini sizlerle ayrı ayrı haberler olarak paylaşmıştık zaten.
P30 Lite 64 GB Özelliklerini İnceledik
Bugün ise, Huawei'nin bir diğer yeni akıllı telefon modellerinden P30 lite 64 GB modeline yakından bakacağız. Huawei P30 lite 64 GB hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu incelememizde sizlere aktaracağız.
P30 Lite İncelemesi
Bu arada şunu da belirtmekte fayda var: Huawei, daha önce P30 lite 128 GB modelini piyasaya sürmüş, hatta biz de P30 lite incelemesini gerçekleştirmiştik. Fakat elimizdeki 64 GB'lık model, yalnızca kapasite anlamında değil, diğer başka özellikleriyle de yenilikler barındırıyor.
Öte yandan özellikle yine yakın zamanda incelediğimiz ve performansıyla oldukça şaşırtıcı bulduğumuz Nova 5T'den sonra bakalım yeni P30 lite bizlere neler sunuyor? Uzunca bir girizgahtan sonra artık lafı daha fazla uzatmadan hemen yeni P30 lite'ı incelemeye başlayalım.
Huawei P30 lite Tasarımı Nasıl?
İlk olarak elbette tasarımla başlayalım. Yeni P30 lite, tasarımıyla diğer modelle herhangi bir fark yaratmıyor. Yine polikarbonat malzemeden oluşan bir sırt yüzeyine sahip olan telefon, çerçevelerinde ise metalik malzeme içeriyor. 3 farklı renk seçeneğiyle satın alabileceğiniz telefon, elimizde ise beyaz rengiyle yer alıyor.
Telefonun ağırlığı 159 gram seviyesinde. Böylece oldukça hafif olan model, 7.4 mm kalınlığıyla da ince akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Telefonun arka yüzeyinde ince bir bezel ile çevrelenmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor. Parmak izi sensörü gayet akıcı çalışırken, telefonda ayrıca bir yüz tanıma özelliği de elbette mevcut durumda. Bu sayede ister parmak izi yöntemini, ister yüz tanıma yöntemini kullanabiliyorsunuz.
Yeni P30 lite'ın sağ köşesinde güç ve ses butonları, alt kenarda ise 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör mazgalı bulunuyor. Hoparlör tek taraflı konumlandırılmış, herhangi bir stereo hoparlör yok, ancak hoparlörün sağladığı ses seviyesi gayet tatminkar. Telefonun üst kenarına baktığımızda da SIM kart çekmecesini görüyoruz.
Hibrit SIM kart sistemi kullanan telefon, böylece çift SIM kartlı modellerden biri olurken, ikinci SIM kart takmak istemeyen kullanıcılara burada microSD kart yuvası da sağlıyor. Yani bu telefona microSD kartınızı takabiliyor ve depolama kapasitesini arttırabiliyorsunuz.
Huawei P30 lite Ekran Özellikleri
Yeni Huawei P30 lite da tıpkı selefi ve son dönemin diğer akıllı telefon modelleri gibi çentikli bir ekran tasarımını benimsiyor. Ekranın hemen üzerinde su damlası şeklinde çentik ile ön kamerayı kullanıma sunan telefonun ekranı 6.15 inç büyüklüğünde.
İnce tutulan ekran kenar çerçeveleri ile beraber yüzde 84.2'lik ekran – gövde oranı sağlayan telefon, çözünürlük olarak da Full HD+ olarak da isimlendirebileceğimiz 1080x2312 piksel çözünürlük sağlıyor.
Ekranın piksel yoğunluğu 415 ppi seviyesinde olurken, ekran paneli de IPS LCD olarak karşımıza çıkıyor.
P30 lite'ın ekranı özellikle yüksek çözünürlük miktarı ve nispeten küçük ekran boyutu ile beraber doygun piksel yoğunluğu neticesinde güzel bir görüntü sağlıyor. Yoğunluğu bir yana görüş açılarıyla da gayet keyifli bir şekilde kullanabileceğinizi yekten söyleyebiliriz.
Huawei P30 lite Google Desteği Sunuyor mu?
Yeni Huawei P30 lite, Android 9 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor olsa da, Huawei'nin bu telefon için güncelleme yol haritasında Android 10 planı var. Yani Huawei P30 lite, yakın zaman içinde Android 10 güncellemesi alacak.
Öte yandan şunu da bilmenizde fayda var: P30 lite'ta Google servisleriyle herhangi bir sorun bulunmuyor. Yani bu telefonu satın almayı düşünüyor, ancak Google servisleri çalışmaz diye endişeleniyorsanız, buna hiç gerek yok. Zira tüm Google servisleri P30 lite'ta çalışıyor; Google Play uygulama mağazası üzerinden Android uygulamalarını rahatlıkla indirebilirsiniz. Android güncellemelerini alabileceğinizi de zaten belirtmiştik.
Huawei P30 Lite'a EMUI 10 Güncellemesi
Şu an üzerinde yine EMUI 9.1 arayüzünü bulunduran telefon, Android 10 güncellemesi ile beraber EMUI 10 güncellemesine de kavuşacak.
P30 Lite 64 gb kutusundan çıktığında varsayılan olarak çekmecesiz bir menü yapısıyla geliyor, ancak ayarlardan bunu kolaylıkla değiştirebiliyor ve uygulama çekmecesini ekleyerek kendinize göre optimize edebiliyorsunuz.
Yine alttaki navigasyon kullanımını değiştirebilir, ekran çözünürlüğünü ayarlayabilir, temayı değiştirebilir; böylece telefonu tamamen kişiselleştirebilirsiniz.
Huawei P30 Lite Teknik Özellikler ve Performans
Yeni P30 lite, teknik kadro bakımından diğer modelden önemli fark içermiyor diyebiliriz. Aradaki belli tek fark, depolama biriminde karşımıza çıkıyor. Elimizdeki model 64 GB'lık depolama birimine sahip. Telefonun RAM kapasitesi 4 GB olurken, yer alan işlemci ise Kirin 710.
KİRİN 710 İşlemci
Kirin 710 işlemci 8 çekirdekli yapıda ve bunlardan 4'ü performans odaklı 2.2 GHz frekanslı Cortex-A73 olurken, diğer 4'ü 1.7 GHz frekanslı Cortex-A53 ile verimlilik odaklı olarak iş yapıyor.
Huawei P30 lite'ın sentetik performans verilerinden bahsedecek olursak, telefona uyguladığımız AnTuTu Benchmark testinden 161597 puan aldığını söyleyebiliriz. Bu puanla P30 lite'ı muadil modellerle yan yana tabloya koyduğumuzda ise, kendine orta sıralarda yer bulduğunu görüyoruz.
Huawei P30 Lite'ın Rakibi Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Bu tablodaki en ciddi rakibi ise liste başına yerleşen Xiaomi Redmi Note 8 Pro oluyor. Zira iki telefonun fiyatları birbirine oldukça yakın, bu anlamda ibre açıkçası Redmi Note 8 Pro'dan yana görünüyor. Eğer daha önce o Redmi Note 8 Pro incelememizi kaçırdıysanız, buradan erişebilirsiniz.
Huawei P30 Lite 64 GB İle Pubg Oynanabilir mi?
Grafik hanesinde yine Mali-G51 MP4 GPU bulunduran telefon oyun performansıyla segmentine uygun sonuç üretiyor ve grafik yönüyle yeterli performansı gözetiyor. Öyle ki, gerek PUBG olsun gerek Asphalt 9 gibi popüler oyunlarda gayet akıcı deneyim elde edebiliyorsunuz.
PUBG özelinde konuşacak olursak, HD grafik ayarlarında ve yüksek kare hızında akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Öte yandan Asphalt 9'u da yüksek grafik ayarlarında yine takılma veya kasma olmaksızın oynatabiliyorsunuz. Ancak bu koşullarda bir süre oyun oynadığınızda telefonun hafif de olsa ısındığını gözlemlediğimizi de söyleyelim.
Oyunlar dışında gündelik kullanımlarda da performans konusunda sıkıntı yaşamayacağınız bir telefon oluyor P30 lite. Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi uygulamaları rahatlıkla kullanabilir, uygulamalar arasında rahatça dolaşabilirsiniz.
Bu arada P30 lite'ın teknik kadrosuna ilişkin olarak 802.11ac Wi-Fi desteğinin bulunduğunu, Bluetooth 4.2 sürümünü kullandığını, aptX HD desteği sunduğunu ve FM radyoya yer verdiğini de söyleyelim. Elbette radyoyu çalıştırmak kulaklığı takmanız gerekiyor. Telefonun kutu içeriğinde dahili olarak bir kulaklık yer aldığı bilgisini de verelim.
Huawei P30 lite Pil Ömrü Nasıl?
P30 lite 64 GB'ın batarya kapasitesi 3340 mAh. Kutu içeriğinde 18W'lık şarj adaptörü yer alıyor ve bu sayede oldukça hızlı şekilde telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bu anlamda son dönemin flaş telefonu Xiaomi Redmi Note 8 Pro'dan daha düşük bir batarya kapasitesi bulundurmasına karşın, yine Note 8 Pro gibi 18W'lık şarj adaptörü bulunduran P30 lite, pil performansıyla da normal kullanımda günü çıkartmanızı sağlıyor.
Elbette her zaman olduğu gibi bu telefona da standart 90 dakikalık Full HD video testimizi uyguladık. Tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi açık senaryoda Full HD bir videoyu oynattığımızda, yüzde 17 oranında şarj kaydeden telefon, böylece kabaca 9 saat boyunca video oynatabiliyor. Bu süre de multimedya kullanımı için gayet yeterli bir sonuç.
Öte yandan standart günlük kullanımda; aralıklarla fotoğraf çekimi yapar, video izler, birkaç saat oyun oynar ve sosyal medyada gezinirseniz, bu senaryoda da akşamı rahat görebiliyorsunuz. Bu bölümü kapatmadan önce, P30 lite'ın kablosuz şarj desteği bulundurmadığını da söyleyelim ve şimdi artık telefonun kameralarına geçelim.
Huawei P30 lite 64 GB Kamera Özellikleri ve Performansı
Huawei P30 lite 64 GB modeli, özellikle kameralarıyla diğer modelden ayrılıyor. Huawei, bu modelinde arka tarafta yine 3 kameraya verirken, bu kez ana kamerayı 24 MP olarak konumlandırmış.
Geniş açılı fotoğraflar çekebilen bu 24 MP kamera, f/1.7 diyaframa sahip. Lazer otofokus bulunduran ana kamera ile 4:3 formatta yapacağınız çekimlerde 24 MP ölçüsünde fotoğraflar çekebiliyorken, diğer görüntü formatlarında bu çözünürlük 18 MP ve 15 MP şeklinde değişiyor. O nedenle kameranın fotoğraf çözünürlüğü ayarlarından istediğiniz ayarı yapmanız önemli.
Telefondaki ikinci kamera 8 MP ölçülü ve 17mm'lik ultra geniş açılı olurken, 3'üncü kamera ise 2 MP ölçüsünde derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor ve bu sensör de f/2.4 diyaframa sahip.
Huawei P30 Lite Kamerası Ne Kadar Zoom Yapıyor?
Arka kamera ile yapacağınız çekimlerde çok sayıda seçeneğiniz var. Bunlar arasında geniş açılı ve 1x çekimler arasında kolaylıkla ekrandan geçiş yapabiliyor ve 6x'e kadar zum yapabiliyorsunuz.
Öte yandan elbette yapay zeka modundan da faydalanmanız mümkün ki, yapay zekadan çokça faydalanıyorsunuz. Normal çekeceğiniz fotoğraflarda olduğu kadar, makro çekimler yapmak için de yapay zekanın kamera arayüzünde açık olduğundan emin olmanız önemli.
Telefon video noktasında da 60 kare Full HD video kaydına izin veriyor. Ön kamerada da keza Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz, ancak bu kez kare hızı 30 kareye düşüyor.
Yeni P30 lite'ın kamera performansını değerlendirmeden önce ön kameranın da teknik detaylarından bahsedelim. Daha önce incelediğimiz P30 lite modelinde 24 MP ön kamera kullanan Huawei, bu modelinde ön kamerayı 32 MP şeklinde revize etmiş ve bu sayede daha iyi selfie fotoğrafları çekmenin yolunu açmış.
Ön kamera geniş açılı f/2.0 diyaframlı olarak karşımıza çıkıyor ve gerek gün içinde gerek gece çekim koşullarında güzel işlere imza atıyor. Telefonda yer alan Gece modundan hem ön hem arka kamerada faydalanabiliyorsunuz. Bu modu açtığınızda, yaptığınız fotoğraf çekimlerinde yakaladığınız kare kademeli olarak pozlanıyor ve ortaya güzel sonuçlar çıkıyor.
Eğer gece modunda değil de normal fotoğraf modunda selfie çekecekseniz ise, yine ekran flaşını açabiliyor ve bu sayede yine güzel tonlarda selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ancak bu ışıktan video kaydı sırasında yararlanamadığınızı da belirtelim ve şimdi telefonla çektiğimiz fotoğrafları değerlendirmeye geçelim.
Huawei P30 lite Fotoğraf Performansı
Öncelikle P30 lite'ın kameralarıyla gün içinde iyi ışık şartlarında yapacağınız çekimlerde performansından gayet memnun kalacağınızı söyleyerek başlayabiliriz. Renk tonlarındaki zenginliği gösteren kamera, detay seviyesini de iyi tutuyor.
Ancak bu noktada şunu da belirtmek lazım ki, fotoğrafa yaklaştığınızda detay kaybını görmeniz mümkün. Zira bir önceki P30 lite modelinde 48 MP ana kamera kullanan Huawei, bu modelinde ana kamerayı 24 MP ölçüsünde tutmuş. Ancak sosyal medya paylaşımları için fazlasıyla yeterli sonuçlar alıyorsunuz.
Ön Kamera ve Arka Kamera Portre Modları
Telefonda yaptığımız yakın çekim, makro çekim ve gerek ön kamera gerek arka kamera portre modlarından ise bilhassa memnun kaldık. Yakın fotoğraflarda yine detayları güzel işleyen telefon, makro modda ise iyi ışık altında sınıfına göre gerçekten iyi sonuçlar üretiyor.
Telefonda yer alan portre modu ise en sevdiğimiz mod oldu diyebiliriz. Derinlik sensörünü de kullanarak arka planı bulanıklaştırarak güzel portre fotoğrafları yakalayabilen P30 lite, aynı başarıyı ön kamerada da gösteriyor. 32 MP'e güncellenen ön kamera ile güzel portre selfie'leri çekebiliyorsunuz. S
elfie'lerde yazılım yoluyla arka planı bulanıklaştıran telefon kenar kesimlerini güzel şekilde yapıyor ve güzel sonuçlar çıkartıyor.
Huawei P30 Lite Kamerasında Güzellik Modu
Ön kamerada yine portre modunda bir güzellik modu da yer alıyor elbette. Bu senaryoda yapacağınız çekimlerde güzellik modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Fakat en iyi sonucu, güzellik kademesini orta seviyede tuttuğunuzda alıyorsunuz. Maksimuma getirdiğinizde daha plastik sonuç üretiyor.
Gece koşullarında normal modda, ancak ışık altında yaptığınız çekimlerde yine güzel sonuçlar alacaksınız. Fakat ışıksız ortamlarda Gece modunu aktifleştirseniz bile bulanıklıklar ve detay kayıpları karşınıza çıkacak, onu da söyleyelim.
Son olarak telefonda, diğer Huawei akıllı telefonlarda da gördüğümüz gibi bir AR Lens modunun yer aldığını ve bu modda da eğlenceli videolar kaydedebileceğinizi söyleyelim ve artık sonuç bölümüne geçelim.
Huawei P30 lite 64 GB Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, P30 lite 64 GB modeli, sahip olduğu özelliklerle segmentine gayet uygun bir model oluyor. Tasarımıyla olduğu kadar kullanım performansı, iyi pil ömrü ve kamera seçenekleriyle, inceleme süresince bahsettiklerimiz dahilinde bir telefon satın almak isteyenler için ideal bir seçenek olacağı kesin.
Arka ana kamerasıyla 24 MP çözünürlüğüyle P30 lite 128 GB modelinden daha az detay sağladığı da öyle. Fakat buna karşın ön kameranın 32 MP'e güncellenmiş olması da avantaj sağlıyor.
Huawei P30 Lite 64 GB Fiyatı
Öte yandan 2000 TL bandında önemli rakipleri olduğu da aşikar ki bunlar arasında en önemli rakibi az fiyat farkıyla Redmi Note 8 Pro oluyor açıkçası. Kağıt üstü performansı bakımından geride kalan P30 lite, yine karşısında yakın fiyatlı Samsung modellerinden yeni Galaxy A51'i de rakip olarak bulunduruyor ki, onun da detaylı incelemesini çok yakında sizlerle paylaşacağız.
Şu an P30 lite 64 GB modelini 2069 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Bu anlamda 2000 TL bandında değerlendirilebilecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %81
ARTILAR
+ Güzel tasarım
+ Başarılı ekran
+ Android 10 desteği alacak işletim sistemi
+ Hızlı şarj desteği
+ Zengin kamera seçenekleri
+ microSD kart desteği
+ 3.5 mm kulaklık girişi
EKSİLER
- Stereo hoparlör yok
- Bluetooth 4.2
- Arka kamera gece performansı
- Yakın fiyata önemli rakipleri var
Huawei P30 lite 64 GB Alternatifleri Neler?
Huawei P30 lite 64 GB'a alternatif olarak yakın fiyatlı Samsung Galaxy A51 (2020) ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelleri de tercih edilebilir.
Kimler Huawei P30 lite 64 GB Satın Almalı?
Bütçesi 2000 TL'nin üzerine çıkamayan kullanıcılar için Huawei P30 lite 64 GB modeli iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın