17 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayılarındaki korkutan artış devam ediyor. 17 Kasım 2020 itibarı ile güncellenen yeni veriler şu şekilde: Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 156.692 yeni testin sonucunda 3.819 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 103 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 421.413'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.704'e yükseldi.