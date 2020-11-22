22 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta Sayısı 6.000'i de Geçti

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 22 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde 155.516 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 6.017 yeni hasta belirlendi. Böylece günlük hasta sayısında ilk kez 6.000'in de üzerine çıkmış olduk. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 139 olarak açıklandı. Toplam hasta sayımız 446.822'ye, toplam can kaybı sayımız ise 12.358'e yükseldi.