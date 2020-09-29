29 Eylül 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Vakalarında Son Durum Açıklandı

Ülkemizde belirlenen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 29 Eylül 2020 itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 114.940 yeni test sonucuna 1.427 yeni COVID-19 tanısı konuldu. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 oldu. Türkiye'de belirlenen toplam vaka sayısı 317.272'ye ulaşırken, toplam can kaybı sayısı ise 8.130'a yükseldi.