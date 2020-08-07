7 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Can Kayıplarının Sayıları Belli Oldu

Son 24 saatte ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs vakalarının ve COVID-19 kaynaklı vefatların sayıları belli oldu. Yapılan 56.726 yeni testin sonucunda 1.185 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Geride bıraktığımız 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 oldu. Açıklanan yeni verilerle birlikte toplam vaka sayımız 238.450'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.813'e yükseldi.