Herkesin Merak Ettiği Telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu inceledik!

Bir süredir Xiaomi'nin yeni serisini sırasıyla inceliyoruz. Daha önce Mi Note 10 lite, Redmi Note 9 ve Poco F2 Pro'yu tüm detaylarıyla değerlendirmiştik, şimdi ise sırada Redmi Note 9 Pro var.
Geçen yıl Redmi Note 8 Pro'yu incelediğimizde, o dönemin en iyi fiyat/performans modeli olduğunu söylemiştik. Fiyatına göre fazlasıyla iddialı özellikler sunan Redmi Note 8 Pro, halen daha dikkat çekici bir model olsa da, elbette artık karşısında daha yeni modeller yer alıyor. Bunlardan biri de artık Note 9 Pro. Elbette Note 9 Pro'da pek çok şey yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor, ancak bazı şeyleri de olduğu gibi selefinden devralmış. Şimdi bunlar nelermiş, daha yakından incelemeye başlayalım.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Tasarımı Nasıl?
Redmi Note 9 Pro, tasarımıyla güzel görünen bir telefon olurken, elimizde tropikal yeşili rengiyle yer alıyor. Arka yüzeyde bölmeli bir tasarıma gidilmiş. Üst kısım düz renkle kaplanırken, alt kısımda işlemeli bir desenin tercih edildiğini görüyoruz. Aurora tasarım anlayışının aynen devam ettiği telefonda, arka yüzey tamamen cam malzemeye sahip ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu koruma selef modelde de mevcuttu, yani bu konuda bir gelişme kaydedilmemiş. Öte yandan telefonun kenarlarının da yine plastik çerçeveyle kapı durumda olduğunu söyleyelim.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Kamera Alanı
Telefonda tasarım anlamında en dikkat çekici değişiklik kamera alanında karşımıza çıkıyor. Kamera, Note 8 Pro'da da ortada yer alsa da, dikey olarak konumlandırılmıştı. Bu telefondaysa kare biçiminde bir kamera kurulumuna gidilmiş. Ancak kameraların kendisinde büyük değişim beklemeyin ki, bundan az sonra bahsedeceğiz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Parmak İzi Sensörü
Tasarımda bir diğer değişiklik de parmak izi sensöründe oluyor. Note 9 Pro'da parmak izi sensörü, kenardaki güç tuşu ile birleştirilmiş. Bizce bu değişiklik gayet olumlu. Zira Note 8 Pro'da parmak izini ararken, kameraları kirletebiliyordunuz. Şimdi ise öyle bir dert yok, hem de yerini bulmak çok daha kolay. Ayrıca sensörün tepki süresini de gayet beğendiğimizi söyleyelim. Kilidi çok hızlı şekilde açabiliyorsunuz. Bu arada telefonda bir diğer güvenlik yöntemi olarak yüz tanıma özelliği de mevcut durumda. Onun da düşük ışık altındaki denemelerden başarıyla çıktığını söyleyelim. Tabii ki en hızlısı değil, fakat olabildiğince hızlı şekilde yüzünüzü tanıyabiliyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Ağırlığı
Redmi Note 9 Pro'nun tasarımını genel hatlarıyla beğendik. Elde iyi dengede duruyor ve güzel görünüyor. Kenarlara doğru kavisli hatların kullanıldığı gövdede, kalınlık yine 8.8 mm seviyesinde olurken, telefon biraz daha ağırlaşmış. 209 gram ağırlığında olan telefonu biraz ağır bulduğumuzu söylememiz lazım.
Telefonun çevresine baktığımızda, alt kısımda 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör mazgalı bulunuyor. Telefonda yine stereo hoparlör yok, yalnızca alt kısımdan ses sağlayabiliyorsunuz. Hoparlör, nispeten yüksek ses üretiyor ve distorsiyonsuz maksimum ses seviyesine ulaşabiliyor. Bu da ara sıra video ve müzik oynatmak için uygun oluyor. Kablosuz kulaklık bağlamak isterseniz ise, telefonda yer alan Bluetooth 5 desteği yardımınıza koşuyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Çift Sim Kart Desteği
Note 9 Pro'da çift SIM kart desteği mevcut. Slotta ayrıca microSD kart için bir yer de var. Yani hem iki hattınızı hem de microSD kartınızı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Üst kenarda kızılötesi sensörün bulunduğu telefonda, sağ kenardaysa ses butonlarını görebiliyorsunuz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Ekran Özellikleri Neler?
Redmi Note 9 Pro, ekran büyüklüğü dışında selefinin üzerine pek koyamayan bir telefon oluyor. Ekran büyüklüğü 6.67 inç olurken, çözünürlük de 1080x2400 piksel şeklinde. Bu çözünürlük orta menzilli telefonlar arasında oldukça yaygın durumda. Buna bağlı olarak da selef modeldeki gibi 395 ppi piksel yoğunluğu korunmuş ve panel de yine IPS LCD şeklinde.
Telefonun ekranı gayet parlak, onu söylemek lazım. Ortalama 570 nit seviyelerine ulaşabilen ekran parlaklığı, bu sayede telefonu dış mekan kullanımına çok uygun hale getiriyor.
Bu arada Redmi Note 8 Pro'da ön kamera ekran üzerinde damla çentik şeklinde yer alırken, bu modelde ekranda delik şeklinde kullanıldığını görüyoruz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Özellikleri Neler?
Redmi Note 9 Pro, güncel olarak Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve MIUI 11 arayüzünü kullanıyor. Telefondaki işlemci de yenilenmiş durumda. Redmi Note 8 Pro'nun işlemcisi MediaTek Helio G90T idi. Fakat elimizdeki telefonda tercih Qualcomm'dan yana kullanılmış ve Snapdragon 720G işlemciye geçiş sağlanmış. Peki, bu ne anlama geliyor?
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Uzun Pil Ömrü
Aslında 2 işlemci de birbirine yakın performans gösterse de, geliştirici tarafına baktığımızda, geliştiriciler oyunlarını Snapdragon platformu için daha sık optimize ediyorlar. Yoksa Helio G90T'nin GPU'sunun, temelde Adreno 618'den daha yüksek frekans ürettiği söylenebilir. Bunun da karşılığı tabi oyun performansında ortaya çıkıyor. Fakat batarya verimliliğine baktığımızda ise Snapdragon 720G'nin oldukça verimli çalıştığını görüyoruz. Bu da bu telefonda daha uzun süre pil ömrü anlamına geliyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Depolama Kapasitesi
Snapdragon 720G, 8 çekirdekli yapıda bir işlemci. 2 adet 2.3 GHz frekansında çalışan ana çekirdeğin yanında, 1.8 GHz frekanslı Kryo 465 Silver çekirdekleri de verimlilikte yardıma koşuyor. Telefonun elimizdeki modeli 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı şeklinde. Ayrıca bu telefonu 128 GB kapasite ile de piyasada bulabiliyorsunuz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Performansı Nasıl?
Peki, kemik teknik kadro ışığında Redmi Note 9 Pro nasıl bir performans gösteriyor derseniz, tablolarla söze başlayabiliriz.
AnTuTu Benchmark Testi Sonucu
Telefonun çalışma performansını ölçümlediğimiz AnTuTu Benchmark'a baktığımızda, Redmi Note 9 Pro'nun bu testte 273 bin 48 puan topladığını görüyoruz. Bu puan, telefonu Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Lite'ın önüne koyarken, Galaxy A71, realme 6 ve Huawei P40 Lite'ın biraz gerisinde bırakıyor. Galaxy A71'in fiyatı son dönemde bir hayli yükseldi, o nedenle onu ayrı kefede değerlendirmek lazım. Ancak realme 6 ve Huawei P40 lite, Redmi Note 9 Pro karşısındaki önemli rakipler oluyor.
Geekbench Test Sonucu
Geekbench testine geldiğimizde ise, Note 9 Pro'nun öne çıktığını görüyoruz. Tek çekirdek skoruyla 570 puan, çoklu çekirdek sonucuyla ise 1770 puan alan Redmi Note 9 Pro, böylece bu alandaki önemli rakiplerini geride bırakmayı başarıyor ve kendisinden daha pahalı telefonların hemen arkasına yerleşiyor. Bu anlamda göz doldurduğu bir gerçek. Ancak yine de bu sonuçtan Redmi Note 8 Pro kadar etkilendiğimizi söyleyemiyoruz. Zira o dönem Redmi Note 8 Pro, Huawei'nin aynı dönemde piyasaya çıkarttığı amiral gemisi Huawei P30 ile yarışıyordu.
Bu, işin teknik kısmı. Pratikte ise genel kullanım ölçeğinde gayet akıcı bir deneyim yaşattığını söylemek bu telefon için gayet mümkün. Fakat aralarda, arayüzde dolaşırken hafif teklemelerle karşılaştığımızı da söyleyelim. Ara ara geçişlerdeki gecikmeyi görebiliyorsunuz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Hızı Nasıl?
Fakat özellikle web dolaşımlarında iyi performans aldık telefondan. Web sayfalarını oldukça hızlı şekilde yükelyebiliyor. Öte yandan oyun kısmında ise PUBG ve Asphalt 9 Legends gibi oyunlarda akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Fakat kare hızının 30 FPS'i aşmadığını da söyleyelim.
Telefonun ısı değerleri ise kullandığımız süre içinde normal seviyede seyretti. Maksimum yük altında 38 dereceye anca çıkan telefonda, normal kullanımda ise 25 – 26 derecelerde, serin bir kullanım elde ediyorsunuz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro test sonuçları, oyun performansı ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Pil Performansı
Evet, geldik Redmi Note 9 Pro'nun pil performansına. Öncelikle Redmi Note 9 Pro'da, Redmi Note 8 Pro'dan daha geniş bir batarya kullanıldığını söyleyebiliriz. Telefonda 5020 mAh kapasitesinde batarya yer alırken, Redmi Note 9 Pro, selefine göre daha düşük enerji harcıyor. Bu da aslında Snapdragon işlemcinin, Helio G90T karşısındaki hafif üstünlüğünü öne çıkartıyor diyebiliriz. Yaptığımız testlerde telefonun gerek yük altında, gerekse boşta dururken daha az enerji tükettiğini gördük.
Bu sonuçlarla pratik kullanımda 1.5 günü rahat görebileceğiniz bir telefon oluyor Redmi Note 9 Pro. Daha ılıman bir kullanımla ise bu süreyi uzatabiliyorsunuz.
Spesifik kullanımda ise, yaklaşık 20 saatlik web dolaşım performansı, yine yaklaşık 19 saat aralıksız Full HD video izleme deneyimi ve yük altında ise yaklaşık 5 saatlik bir kullanım sağladığını söyleyelim.
Şarj konusu ise, Redmi Note 8 Pro'dan daha hızlı. Bu konuda gelişim kaydedilmiş ve telefona 30W hızlı şarj desteği sağlanmış. İlk etapta hızlı şarj olsa da, telefonun bataryası da büyük olduğu için tam kapasite dolması yaklaşık 2 saati alabiliyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Kamera Özellikleri Neler?
Evet, geldik kameralara. Redmi Note 9 Pro'da kamera konusunda selefine kıyasla büyük değişim olmadığını söylemiştik. Hatta teknik olarak baktığımızda, yalnızca makro kameranın güncellendiğini görüyoruz.
Ana Kamera
Şimdi telefonun kameralarını yakından tanıyalım. Redmi Note 9 Pro'da ana kameramız yine 64 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. f/1.9 diyaframlı bu ana kamera, 0.8 mikrometre faz algılamalı otofokus destekli bir lense sahip durumda. Telefonda 64 MP'lik çekim yapmak istediğinizde, kamera arayüzünden bu ayarı yapmanız gerekiyor. Arayüzde alt kısımdaki noktaları kullanarak da diğer kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Geniş Açılı Kamera
Telefondaki geniş açılı kamera, 8 MP ve f/2.2 diyaframa sahip. Bu kamera ile 119 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebilirken, derinlik sensörü fiziksel olarak yine 2 MP şeklinde kamera diziliminde karşımıza çıkıyor. Son kamera ise makro çekimler için 5 MP şeklinde yer alıyor. Bu kamera, Note 8 Pro'da 2 MP şeklindeydi. Xiaomi, kurulumda bir tek bunu güncellemiş görünüyor.
Ön Kamera
Ön kamerada ise önemli değişiklik negatif yönde olmuş. Note 8 Pro'da 20 MP'lik bir sensör varken, Redmi Note 9 Pro'da ön kamera 16 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. Ayrıca diafram açıklığı da f/2.5'e gerilemiş durumda.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Kamera Performansı
Peki, Redmi Note 9 Pro'nun çekim performansı nasıl? Açıkçası selefinde 64 MP'lik bir kameranın yer alması o dönem telefonu etkileyici kılmıştı. Şimdi ise bu sınıf telefonlar arasında benzer yetenekleri çokça görüyoruz. Performans açısından da selefiyle benzer işler yapan Redmi Note 9 Pro, günün sonunda güzel fotoğraflar ortaya koyabilen bir telefon oluyor.
64 MP şeklinde yapacağınzı çekimlerde yeterince detay seviyesi yakalayabiliyor, normal modda da güzel karelet elde edebiliyorsunuz. AI, yani yapay zekayı aktive ettiğinizde ise, renklerdeki tonlamaların belirgin şekilde daha canlandığı telefonda, genel hatlarıyla gündüz, iyi ışık altında yapacağınız çekimlerden bir hayli memnun kalacağınızı gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Düşük Işık Performansı
Kameraların düşük ışık performansı ise grenleri ve bulanıklıkları beraberinde getiriyor. Bu nedenle karanlık koşullarda fazla bir şey beklemeyin. Ancak yapay ışık altında çekim kalitesini elinden geldiğince arttırmaya çalışıyor.
Portre ve makro çekimlerle de sınıfının ihtiyaçlarını karşılayabilen Redmi Note 9 Pro, ön kamerasıyla da güzel selfie fotoğrafları çekebiliyor. Fakat diyaframın düşürülmesi, ön kameranın düşük ışık başarısını gölgeliyor.
Bu arada telefonun arka kamerasıyla 4K video kaydı yapılabildiğini, ön kamera ise Full HD video çekimlerine izin verildiğini söyleyelim.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Xiaomi, Redmi Note 9 Pro ile beraber portföyüne fiyat/performans oranıyla gayet ideal bir telefon daha ekliyor. 2000 TL – 3000 TL bandında, daha önce incelediğimiz Redmi Note 9, bugünkü konumuz Note 9 Pro ve şu an testleri süren ve yakında incelemesini paylaşacağımız Redmi Note 9S modelleriyle güzel seçenekler sunan Xiaomi, yine de Note 9 Pro modeliyle geçen yılın Redmi Note 8 Pro'su kadar bizi etkilemediğini söylememiz lazım. Zira o modele göre büyük güncellemeler karşımıza çıkmıyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Fiyatı Ne Kadar?
Fakat günün sonunda, Redmi Note 9 Pro modelinin 2000 TL – 3000 TL fiyat bandında, kullanıcısını gayet memnun edecek bir telefon olduğunun altını çizmek lazım. Tasarımıyla güzel ve sağlam görünen Redmi Note 9 Pro, geniş ekranıyla iyi bir multimedya deneyimi sağlıyor ve günlük yaşam için gayet yeterli bir performans sağlıyor, pil ömrüyle ise kendinden memnun bırakıyor.
Redmi Note 9 Pro modelini, şu an incelediğimiz 64 GB'lik sürümüyle 2900 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz. Ancak 128 GB'lık modeli ile arasındaki fiyat farkının çok az olduğunu da söyleyelim. O modeli de 3100 TL civarında fiyatlarla bulmanız mümkün.
CHIP Online Notu: %85
+ Güzel tasarım
+ Uygun performans
+ Pil ömrü
+ Serin çalışıyor
+ Gün ışığında fotoğraf kalitesi
+ microSD ve çift SIM
+ NFC
- Selefine kıyasla büyük fark yok
- Düşük ışık performansı
- Telefoto kamera yok
- Ağır
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Alternatifleri Neler?
Xiaomi Redmi Note 9 Pro'ya alternatif olarak realme 6 veya Huawei P40 lite modellerini de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Xiaomi Redmi Note 9 Pro'ya Satın Almalı?
2000 TL – 3000 TL fiyat aralığında maliyet/fayda oranıyla iyi dengede duran bir telefon arayanlar Xiaomi Redmi Note 9 Pro'dan memnun kalabilirler.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 6 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 618
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 64 MP & 8 MP & 5 MP & 2 MP
- Batarya: 5020 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 76 x 165 x 8.8 mm
- Ağırlık: 209 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın