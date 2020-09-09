Herkesin Merak Ettiği Telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu inceledik!

Herkesin merak ettiği telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu inceledik. Xiaomi, Redmi Note 8 Pro'dan sonra birkez daha fiyat/performans şampiyonu mu çıkarttı, yoksa sıradan bir telefona mı imza attı? İşte tüm detayları ve karşılaştırmalarıyla Xiaomi Redmi Note 9 Pro incelemesi!

09 Eylül 2020 01:30

Ercan Uğurlu